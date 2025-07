Tiempo de numeritos

Ocurre que la política,término laxo y pastoso, se aleja cada vez más de la gente. Vemos a los partidos tirarse piedras en los escaños y heces desde las redes como quien observa bichos en una pecera. Son distantes y fríos, alejados sobre su pedestal de moqueta, aunque luego, cerquita de uno, sudan y temen, como usted y servidor si se sienten lejos de la corte de servidores que les adulan. Decía que su ejercicio lo vemos inútil, incrustado en la cáscara de ficción donde habitan felices, lejos de nuestros problemas. Es una táctica magnífica, porque el ruido lo tapa todo, como una manta enorme frente a la que no se puede reclamar. Por eso lo agitan tanto, para que su soniquete oculte su culpa ante los administrados. En Andalucía tenemos un Gobierno, que más bien que regular, mantiene el tipo en una comunidad dificilísima con mayoría absoluta pero teniendo delante a una oposición inexistente, que sólo se preocupa de tratar de sacar los colores al presidente andaluz y doblar la cerviz ante el presidente español o cualquiera de sus adelantados. No podemos contar con ellos, su utilidad lamentable se reduce a montar el número en el Parlamento sin ninguna utilidad práctica.¿Cómo se beneficia un señor de Jaén o una chica de un pueblo de Huelva de la jerigonza de la bancada socialista? Se lo digo yo: en nada, porque los intereses partidistas nada tienen que ver con ellos. Es más práctico montar el numerito en el escaño y si se organiza, invitar a simpatizantes/pegacarteles a acosar a los miembros del Consejo de Gobierno, mucho mejor. Ya han sido varias veces, con verdadero tino, en las que han enviado a «colectivos» que se posicionan delante de las cámaras para evidenciar cómo hace aguas el Gobierno del PP. Un chiste,claro. Qué casualidad, pensarán los incautos andaluces observando al presidente «acorralado». Los votos, los escaños y el sueldo de los parlamentarios no existen para que el Parlamento se convierta en una jaulita de grillos a la que ir a gritar. Preocúpense de sacar adelante iniciativas, dialoguen, pacten lo que tengan que pactar. No les separan tanto sus estúpidas ideologías, exijan a Madrid que deje de tratar a los andaluces como colonias, pónganse delante de Sánchez, móntenle el numerito a Montero. Sean de una vez por todas útiles.