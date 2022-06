Moreno elude “polémicas” con Ayuso sobre posible pacto PP-Vox y apela a la Andalucía “serena”

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juanma Moreno, ha dicho este miércoles que no quiere “entrar en polémicas” con su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de posibles pactos entre PP y Vox, y ha reiterado su apuesta por obtener una “mayoría suficiente” en dicha cita con las urnas que le permita gobernar en solitario, para lo que ha apelado a la mayoría “serena” que, en su opinión, vive en Andalucía.

En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, Juanma Moreno se ha pronunciado así al hilo de unas declaraciones que este martes realizó la también presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el transcurso de una visita a Algeciras y Jerez de la Frontera (Cádiz), donde defendió que “Vox y PP tienen mucho que hacer y mirar para delante sin preocuparnos de otra cosa que sacar al sanchismo de las instituciones”.

Sobre la posibilidad de que, con esas declaraciones, Isabel Díaz Ayuso estuviese apostando por un acuerdo entre PP y Vox para ofrecer un gobierno viable, Juanma Moreno ha explicado que “esta mañana” ha estado “hablando con Isabel, y me ha estado comentando que no era precisamente eso lo que quería decir”. En todo caso, el candidato del PP-A ha indicado que no va a “entrar en polémicas”, y ha añadido que, “más allá de eso, lo importante en estas elecciones es que tengamos una mayoría suficiente para gobernar”.

En esa línea, Moreno ha argumentado que “al final necesitamos una mayoría” para lograr ese gobierno, y “Andalucía es una tierra serena”, por lo que reclama “a esa mayoría serena de andaluces que me puedan prestar su apoyo para construir un proyecto político que no sólo sea ganador, sino que sea viable y eficiente en la gestión para los próximos cuatro años”. “El debate no es lo que se pueda pactar”, ha añadido el presidente de la Junta y candidato ‘popular’, que ha añadido que “ahora mismo estamos en campaña, y cada partido tiene que intentar buscar el máximo voto posible”, y en todo caso ha reiterado que cree que “estamos en condiciones, después de esta legislatura, de pedirle prestado el voto a los ciudadanos e intentar alcanzar una mayoría suficiente para gobernar”, que “es el objetivo que nos estamos marcando”, según ha subrayado.

Por otro lado, a la pregunta de si el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, le está marcando alguna “directriz desde Madrid”, Moreno ha respondido que “no”, y ha recordado que el líder ‘popular’ “ha sido presidente de una comunidad autónoma”, Galicia, y se ha enfrentado a varios procesos electorales gallegos, de forma que “conoce perfectamente la mecánica de unas elecciones autonómicas”, y “nos deja manos libres”. “En absoluto ha habido ningún tipo de injerencia en ninguno de los asuntos”, ha continuado Moreno para agregar que Feijóo “considera que nosotros conocemos el territorio, conocemos la problemática, la singularidad de Andalucía, y somos nosotros los que tenemos que marcar el ritmo, el estilo de la campaña y las futuras negociaciones que se tuviesen que hacer si no hubiera una mayoría suficiente después de las elecciones del 19 de junio”, ha concluido.