El proyecto de Vizcaíno “no generaba confianza” al técnico de Invercaria que lo analizó

El exdirector de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, que se encargó de analizar el proyecto liderado por el ahora presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, para que la sociedad pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía concediese una ayuda a su empresa, dedicada a instalar spa en domicilios particulares, ha señalado al tribunal que juzga este caso que el plan presentado por el entonces alto ejecutivo del Sevilla FC “no generaba confianza”. El motivo principal, que “cambió tres veces de criterio” mientras él estudiaba si la ayuda era admisible o no.

Cantos ha comparecido este miércoles como testigo ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que está enjuiciando a Vizcaíno y su hermana, ambos promotores de Own&Spa Desarrollos, y al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo. La sociedad pública concedió en 2008 una ayuda de 300.000 euros a la empresa y los hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, constituyen malversación y prevaricación.

Según el testigo, que en su día fue fundamental para destapar las irregularidades cometidas en Invercaria, el proyecto llegó a su departamento en enero de 2007. En junio se reunió por primera vez con la hermana de Vizcaíno y conoció el plan de negocio, así como que solicitaban 300.000 euros de ayuda pública a través de un préstamo participativo. Lo que le “llamó la atención” fue que también presentaba “dos tipos de socios”. Por un lado, una empresa “matriz” que tenía el 80% del capital social, de 3.000 euros, y por otro, un 20% compuesto por “socios privados que decían que iban a aportar 250.000 euros”. Él preguntó “por qué entraban con una valoración distinta”, pero no obtuvo respuesta.

“Era una empresa nueva, no tenía nada y no sabía qué tenía de maravilloso para que pusieran 250.000 euros”, ha añadido Cantos, quien en octubre recibió una nueva propuesta: “A Invercaria le pedían 1,2 millones en capital social pero ofrecían un 15% de representación. Eso significa que para ellos la empresa valía 8 millones. Mi criterio técnico era no”, ha afirmado. Aquella fue “la única vez” que se reunió con el propio Vizcaíno, que “era el que hablaba como representante” de Own&Spa.

En febrero de 2008 se formalizó la tercera propuesta: “Querían 600.000 euros, la mitad en capital y la otra mitad en un préstamo participativo”, ha rememorado Cantos. Por aquel entonces “la empresa ya no necesitaba 2 millones en total, sino 3, y los socios iban a aportar menos dinero”. “Y había otras circunstancias, como que la facturación subía mucho y también los sueldos de los directivos, pero para mí era un brindis al sol. En ese momento ya decidí que no se insistía más y lo paralicé todo”, ha explicado el exdirector de Promoción, que ya planteó esa paralización al comité de dirección de Invercaria en septiembre de 2007.

“Para mí no era aceptable que cambiaran tres veces de criterio. No me generaba confianza”, ha confesado Cantos, que tras abogar por paralizar el proyecto por primera vez recibió de Pérez-Sauquillo la respuesta de que “iba a preguntar al consejo de administración por el interés estratégico” de Own&Spa. “En ningún momento” supo qué había pasado con esa consulta, ha asegurado Cantos.