Solo 357.000 andaluces han recibido el Ingreso Mínimo Vital pese a que la tasa de pobreza supera el 38%

Más de 357.000 personas se han beneficiado en Andalucía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde que se puso en marcha, en junio de 2020, según los datos del Gobierno, de los que se desprende que el 43 por ciento de dichos beneficiarios de esta prestación de la Seguridad Social son menores, un total de 154.052. Esta cifra contrasta con las elevadas tasas de pobreza. En concreto, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, relativa a 2021, el 38,7% de la población andaluza está en riesgo de exclusión. Se trata del dato más alto junto a Extremadura.

El Gobierno aclara que en Andalucía se han aprobado, en total, 135.729 resoluciones para acceder a esta prestación, de las que se han beneficiado 357.180 personas. La mayoría de los beneficiarios en esta comunidad autónoma son adultos, en concreto, 203.128 --el 56,9 por ciento del total--, mientras que el resto, 154.052, son menores, que suponen así el 43,1 por ciento del total.

Del conjunto de hogares beneficiarios en Andalucía, un total de 72.135 también lo son del complemento de ayuda para la infancia, una ayuda que entró en vigor el pasado 1 de enero, de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de cero a tres años; de 70 euros al mes por cada niño entre tres y seis años, y de 50 euros al mes por cada menor de entre seis y 18 años.

No obstante, en el Real Decreto-Ley aprobado el pasado sábado, 25 de junio, por el Consejo de Ministros con medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania se incluye una subida transitoria del 15% del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez hasta final de año. En concreto, el Gobierno ha aprobado un aumento transitorio, durante seis meses, del 15% de las nóminas de Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Este incremento transitorio estará en vigor desde este pasado viernes, 1 de julio, hasta el 31 de diciembre de este año.

En el conjunto de España, el total de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital desde la puesta en marcha de la iniciativa asciende a 1.176.187, según los últimos datos del Gobierno, de los que 669.635 --el 56,9 por ciento del total--, son adultos y 506.552 son menores. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registra una cifra más alta de beneficiarios, con más del doble que la segunda en números absolutos, que es la Comunidad Valenciana, con 141.729 --de los que 79.465 son adultos y 62.264 menores--, mientras que en tercer lugar se sitúa la Comunidad de Madrid, con 126.614 beneficiarios, de los que 69.759 son adultos y 56.855 son menores.