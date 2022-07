ONCE

FOTO: ONCE

La ONCE reparte 2,6 millones de euros entre 55 vecinos de Archidona (Málaga)

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo dejó toda su fortuna en el municipio malagueño de Archidona, con 2,6 millones de euros en premios que se han repartido 55 vecinos, uno de ellos agraciado, además, con el sueldazo que ofrece la ONCE los fines de semana, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.

La suerte la ha dado José Luis Martín, que es vendedor de la ONCE desde 2017, y ha vendido la totalidad de los 55 cupones que integran la serie completa del número premiado, 54 de ellos agraciados con 20.000 euros a las cinco cifras, y la serie del sueldazo, que suma un premio de 1,5 millones de euros entre 20 años.

Martín tiene su punto de venta habitual ubicado en la calle Carrera 45 de Archidona, aunque ha vendido también una parte de los cupones en una churrería de la calle Nueva, en el bar Los Olivos y en la panadería El Polvillo, han indicado desde la organización. En total, Martín ha repartido 2.580.000 euros entre sus vecinos.

Martín se ha mostrado este lunes “encantado” de haber llevado la fortuna a sus vecinos. “La satisfacción que siento es tremenda, por la gente que le ha tocado. A uno le iban a quitar la casa, otros están parados, es como si me hubiese tocado a mí”, ha resaltado.

El vendedor ha admitido que ha soñado en muchas ocasiones con dar un premio así, “pero de soñarlo a que se haga realidad hay mucho”. “Por lo menos he arreglado un poco la vida a 55 familias, no es mucho, pero cuando ves la cara que ponen cuando se enteran, compensa todo”, ha subrayado. El sorteo de la ONCE de este domingo estaba dedicado al Centenario de la Sociedad Deportiva Ponferradina.