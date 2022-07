La situación económica condiciona o deja sin vacaciones a 4 de cada 10 andaluces

La subida de precios generalizada se ha convertido en un obstáculo insalvable para que el 13,1% de los andaluces pueda irse de vacaciones esta verano y un 23% más ha tenido que cambiar su destino habitual de descanso veraniego. Así lo refleja el Barómetro Andaluz de junio, dado hoy a conocer por el Centro de Estudios Andaluces, que concluye que la fuerte inflación afecta ya a nueve de cada diez residentes en la comunidad.

Según este sondeo, solo 3 de cada 10 andaluces (28,9%) retomará su destino habitual de vacaciones y el 31,6% no tiene ingresos suficientes para disfrutar de días de descanso fuera de su entorno habitual.

La inflación se ha convertido en un hándicap que afecta a los hábitos de la vida cotidiana hasta el punto de que cerca de la mitad de la población andaluza (44,9%) se ha visto obligada a limitar el uso del aire acondicionado en casa y otros electrodomésticos como el horno, la vitrocerámica o la propia lavadora.

Tras superar (o casi) una dura pandemia, los andaluces ven ahora que su liquidez o sus ahorros valen menos y ello empieza a condicionar no solo la forma de vida sino a otros sectores como la hostelería. Según el Barómetro Andaluz, el 25% de los andaluces gasta menos en acudir a restaurantes, cines, teatros y resto de actividades de ocio. El 17,5% ha empezado a utilizar menos el coche para sus desplazamientos no obligatorios y el 4,1% ha empezado en los últimos meses a ir en transporte púbico al trabajo. De hecho, solo el 6,2% de los encuestados afirma que no le ha afectado la subida de precios.

La vida es mucho más cara, con una inflación superior al 10%, y la economía doméstica se resiente de forma notable. Dice la encuesta que si la subida de los precios continúa, el 38,3% no podrá hacer frente a los gastos que generan el servicio doméstico, las niñeras o la ayuda a personas mayores. El 35,5% ve ya difícil llenar el depósito del vehículo e incluso 3 de cada 10 andaluces empezaría a tener problemas para pagar impuestos como el IBI o el IRPF o el 20,6% verá muy difícil hacer frente a las cuotas de la hipoteca o el alquiler de su vivienda.

Pese a todo esto, el principal problema que detectan los andaluces en su día a día sigue siendo el paro (55,1%), seguido, eso sí, de los elevador previos del coste de la vida (10,4%).