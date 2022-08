El PSOE andaluz pasa de la «pólvora del rey» a pedir dinero a sus agrupaciones locales

«El poder desgasta, sobre todo al que no lo tiene», como dejó dicho Andreotti. El PSOE de Andalucía, que gobernó la comunidad más poblada de España durante más de 36 años consecutivos y que cuenta con las agrupaciones más numerosas del país, hace una llamada de socorro a sus militantes. El PSOE andaluz exige cuotas de hasta el 15% a las agrupaciones municipales para financiarse tras el fracaso de las elecciones andaluzas, en las que obtuvo el peor resultado de su historia.

El partido está en franca decadencia, grogui tras el 19-J. A la falta de poderío económico derivado del escaso número de escaños y del descalabro en las urnas con su consecuente reducción de la subvención electoral, se une la ratificación de la sentencia a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por los ERE. La petición llega además con los comicios municipales en el horizonte y el poder local socialista también en solfa. La debacle electoral que acabó con la mayoría absoluta de Juanma Moreno se sustanció con más del 40% de los votos para el Partido Popular en las capitales donde gobiernan los socialistas y el PSOE sacó menos del 25%.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, admitió durante la campaña que su partido ya no se presentaba a las elecciones «con el aparato» de la Junta. Después vino el batacazo electoral, la reducción de fondos por el resultado y la sentencia al recurso de los ERE. Once años después del comienzo de la causa –13 contando el arranque de la investigación del «caso Mercasevilla»– y para cuatro de la pérdida de la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz vive en permanente estado de shock y depresión por la incertidumbre interna y las sentencias judiciales externas. En la sentencia de los ERE no se alude al enriquecimiento de Chaves y Griñán o el resto de consejeros pero se pone de manifiesto un sistema clientelar que pudo influir en los resultados electorales de alguna manera. Así las cosas, el PSOE andaluz «reajusta» sus cuentas con críticas internas incluidas. Los socialistas andaluces piden a través de un comunicado a sus agrupaciones locales y de distrito, con fecha de 28 de julio –15 días después del comité director en el que Espadas abogó por «la renovación»– «porcentajes de colaboración» de hasta el 15% del saldo acumulado a fecha del 31 de diciembre de 2021. «Se hace necesario establecer un marco de colaboración entre la estructura regional y las agrupaciones locales y de distrito», argumenta el PSOE andaluz. La petición ha tenido contestación interna. La plataforma Hacer PSOE considera que se trata de «requisar dinero a las puertas de las elecciones municipales» de primavera. También venían criticando que Espadas sea senador y diputado andaluz, compaginando cargos. El argumento utilizado para la petición es que en otras ocasiones ha sido el partido regional el que ha sostenido a las agrupaciones locales. La campaña electoral, a la desesperada, ha supuesto finalmente un descalabro económico, a la que hay que añadir la campaña de promoción de Espadas más allá de Sevilla dado su bajo grado de conocimiento sobre todo en las provincias orientales. Para la campaña, el PSOE andaluz recurrió a microcréditos, solicitando a ciudadanos y simpatizantes un préstamo de entre 200 y 10.000 euros para los gastos sin necesidad de recurrir a los bancos. Estos microcréditos deben devolverse con los intereses generados, al 2,5% anual.

La petición actual se basa en la liquidez de las agrupaciones con el objetivo de de ser «lo más equitativa y equilibrada posible». Para agrupaciones de más de 10.000 euros de saldo acumulado, el porcentaje a ingresar será del 15%; para las de entre 7.500 y 10.000 euros de liquidez será del 10%; para entre los 5.000 y los 7.000, el 7,5% del saldo; y las de menos de 5.000 quedan exentas con excepciones. Si perciben un ingreso anual del grupo municipal, se computará para la aportación. «Ahora te necesitamos», señalaba entonces el partido, como ahora a las agrupaciones locales.

En el comunicado del PSOE de Andalucía se indica a cada agrupación su casuística concreta y el número de cuenta. El ingreso debe efectuarse antes del 30 de septiembre y se agradece la «comprensión».