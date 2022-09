Agricultores y ganaderos andaluces se sienten “vendidos” por Luis Planas

Las organizaciones agrarias y ganaderas andaluzas Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias han mostrado su rechazo por la aprobación definitiva de la UE al Plan Estratégico de la PAC y han asegurado sentirse “vendidos” por el ministro de Agricultura, Luis Planas.

En un comunicado conjunto, las organizaciones han criticado a Planas, que ayer expresó su satisfacción por dicha aprobación y que el sector agrario andaluz no entiende ni aprueba, ya que considera que el ministro ha culminado lo que siempre “inexplicablemente” ha perseguido, que es el trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades autónomas.

Según los representantes del campo andaluz, la satisfacción de Planas pasa por hurtar 500 millones de euros a la principal región agraria de España, machacar su modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivo su medio rural, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz.

Para Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, Planas “tuvo claro desde un primer momento que iba a llevar a cabo su nueva política agraria a toda costa, con un marcado perfil autoritario, sin dar información, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, que incluye a uno de cada tres perceptores españoles de la PAC, y sin tener en cuenta las constantes demandas de consenso, ni las movilizaciones celebradas en unidad de acción”.

Han destacado que el Plan que ya tiene el visto bueno de Europa se ha redactado “sin diálogo, sin estudio de impacto previo y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunas comunidades”.

En este sentido, según los datos manejados desde Andalucía, las medidas del Ministerio van a provocar “un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades, ya que, entre otras cosas, penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones sin considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, que quedan degradadas”.

Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30 % en las ayudas de 750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25 % de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40 % de las ayudas de todo el regadío.

La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que, según han indicado, el Plan Estratégico complica la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la administración y que tanto anhela el sector productor.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha sostenido este jueves que la Política Agraria Común (PAC) “no puede ser un limitante”, sino que tiene que ser “una oportunidad, en estos momentos de subida de costes de producción y de sequía” para los agricultores y ganaderos andaluces.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Cuevas del Almanzora (Almería), al ser interpelada por el plan estratégico presentado por España para la PAC, que ha sido aprobado formalmente este miércoles por la Comisión Europea (CE).

“Nosotros siempre hemos sido proactivos en la PAC. Hoy se está realizando ya, en estos momentos, una mesa de interlocución agraria, en la que voy a entrar yo en cuanto salga de este acto, con las organizaciones agrarias y cooperativas de toda Andalucía, dónde siempre hemos llevado una postura común”, ha explicado.

Fruto de esa “postura común” surgieron una serie de alegaciones al citado plan que “no han sido tenidas en cuenta”.

“Necesitamos que esas alegaciones se tengan en cuenta”, ha insistido Crespo, quien ha incidido en que en estos momentos no se le puede poner “más requisitos” a los productores, por lo que se ha pedido que se retrase la puesta en marcha de los ecoesquemas del plan estratégico de la PAC.

“Esa es una posición unánime de la mesa de interlocución y que vamos a defender en la mesa sectorial que tendremos a mitad del mes de septiembre, por unanimidad de nuestro sector de Andalucía”, ha abundado.

“Tienen que ayudarnos. Porque la PAC no puede ser un limitante. La PAC tiene que ser una oportunidad”, ha subrayado Crespo, que ha pedido que “tengan en cuenta nuestras alegaciones y que haya posibilidades de bajar impuestos a nuestros agricultores, el IVA de los insumos y demás; que no sea un limitante la PAC. Y que, por tanto, los ecoesquemas a poner en marcha, no se pongan en marcha inmediatamente”.