Maribel Sánchez, nueva portavoz del PP-A

El presidente del Partido Popular en Andalucía y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha nombrado a Maribel Sánchez Torregrosa, nueva portavoz de la formación política en la comunidad en sustitución de Ramón Fernández-Pacheco, quien deja el cargo tras asumir la Portavocía del Gobierno andaluz. De esta forma, el núcleo político almeriense continúa cobrando protagonismo a nivel regional.

El Comité Ejecutivo Autonómico celebrado en Jaén ha aprobado por unanimidad el nombramiento de la diputada y ex delegada del Gobierno en la provincia de Almería, Maribel Sánchez. El propio Ramón Fernández-Pacheco, ex alcalde de la capital almeriense, ha señalado a través de Twitter: “El presidente no podía elegir a nadie mejor que a mi amiga Maribel para asumir la portavocía. ¡Enhorabuena! Estoy seguro de que vas a hacer un gran trabajo”.

El presidente del PP de Almería, Javier A. García, que ha participado en la reunión celebrada en tierras jienenses, ha destacado la capacidad de Sánchez Torregrosa y se ha mostrado convencido del “excelente trabajo” que la nueva portavoz va a desempeñar en su cargo. “Maribel es una persona preparada y lo ha demostrado durante muchos años a través de los diferentes cargos de responsabilidad que ha ejercido durante su trayectoria política. Estoy seguro que este nuevo reto lo asume con gran responsabilidad y con muchísima ilusión. Será una gran portavoz del partido a nivel andaluz y estoy convencido que defenderá mejor que nadie cada rincón de nuestra querida Andalucía, como ha hecho en Almería”, ha afirmado.

García ha agradecido también a Moreno y al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, su “compromiso” con la provincia de Almería, “a la que siempre tienen en su agenda política, no solo en la de partido, sino especialmente en la Junta, cuyo gobierno está volcado en solventar las necesidades de una tierra olvidada con los gobiernos socialistas”.