UNEI triplica el retorno social de las inversiones que realiza, según una investigación de la US

UNEI celebra esta semana el aniversario de su marca dando a conocer una investigación de la Universidad de Sevilla sobre el impacto socioeconómico de esta empresa social andaluza. Dicho análisis revela que esta compañía devuelve a la sociedad casi el triple de las inversiones que se realizan en ella, en forma de retorno económico, socioeconómico y social de su actividad.

El análisis ha sido publicado en la revista internacional Annals of Public and Cooperative Economics, publicación académica de referencia sobre la economía social, y sus autores son los investigadores Carmen Guzmán Alfonso y Francisco Javier Santos Cumplido (ambos de la Universidad de Sevilla) y Teresa Savall Morera (Universidad de Valencia).

El estudio resulta de aplicar, de forma novedosa en el ámbito nacional y europeo, el método Social Return of Investment (SROI) para medir la aportación de valor añadido de UNEI a la sociedad.

De esta forma, en términos totales, el estudio concluye que, por cada euro invertido en la empresa, ésta reporta casi tres euros a la sociedad. De ellos, 1,4 euros serían generados directamente por su actividad (pago de impuestos, salarios pagados, etc.), y 1,49 euros serían generados de forma indirecta (ahorros de prestaciones por parte del estado, ahorro de familias de cuidados a discapacitados, etc.).

Por su parte, en lo que se refiere a la naturaleza del impacto generado a la sociedad por cada euro invertido, 1,38 euros serían de modalidad económica (salarios, ahorros de cuidados por parte de familias etc), 0,90 euros serían de naturaleza socioeconómica (impuestos recaudados por el estado, ahorros del estado de prestaciones, etc.), y 0,62 euros de tipo social (respiro a familias de obligaciones familiares, mejoras en la calidad de vida, etc.).

De esta forma, en el año 2020, que fue el tomado como base para la investigación, UNEI invirtió 25,9 millones de euros y devolvió a la sociedad, de forma directa e indirecta, 75,21 millones, casi el triple.

La importancia del estudio radica en el carácter novedoso de la aplicación de una metodología científica como el SROI para medir el retorno de una empresa social como UNEI y proporcionar pruebas empíricas de su impacto social y económico.

Desarrollo sostenible

Tal y como recoge la investigación en sus conclusiones, UNEI contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad, generando un impacto mucho mayor del que podía esperarse, superando el ámbito personal y económico de las personas que forman parte del proyecto y beneficiando a la sociedad en su conjunto.

El CEO de UNEI, Rafa Cía, ha señalado que la empresa quiso desde el primer momento participar en esta investigación tan novedosa para poder evaluar “nuestro propio impacto social, ya que somos una empresa sin ánimo de lucro que reinvierte el 100% de sus beneficios en su objeto social”.

Las conclusiones del informe suponen, según ha indicado, “un acicate para seguir trabajando, sabiendo que el beneficio para nuestro entorno va más allá de las personas con problemas de salud mental y otras discapacidades e impacta de forma positiva en el conjunto de la sociedad, respondiendo a una de nuestras máximas: trabajar de lo social para lo social”.

Además, tal y como ha expuesto Cía, esta investigación “supone un aval para los clientes que confían en la empresa, que no solo obtienen un trabajo de calidad, sino que además contribuyen a construir o consolidar su responsabilidad social corporativa”.

Dos años de la marca UNEI

Este estudio se ha hecho público coincidiendo con el segundo aniversario de UNEI, que nació como marca el 26 de octubre de 2020 como culmen de la transformación empresarial de un proyecto con 30 años de historia en Andalucía.

Esta empresa social andaluza sin ánimo de lucro tiene como objeto la inserción laboral de personas con problemas de salud mental y otras discapacidades. Los socios mayoritarios de UNEI son Ilunion (Grupo Social ONCE) y la Fundación pública Andaluza para la integración de la Persona con Enfermedad Mental (FAISEM, perteneciente a la Junta de Andalucía).

UNEI desarrolla su actividad a través de distintas líneas de negocio para integrar a una diversidad de perfiles. En este sentido, destaca su especialización en la externalización de procesos integrales a lo largo de toda la cadena de suministro, sobre todo en los sectores sociosanitario (es líder nacional de operaciones de teleasistencia), alimentario y en la economía circular.

La empresa, que da empleo a 1.200 personas, un 80% (en torno a 900) con discapacidad y un 50% (aproximadamente 600) con enfermedad mental, cuenta con oficinas en todas las provincias andaluzas y en Madrid. Cada año, lleva a cabo más de 1 millón de operaciones, con 30.000 metros cuadrados de almacenes, 1.000 entregas diarias y 250 vehículos en flota.