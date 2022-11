Se buscan 150 técnicos de apoyo a la gestión de los fondos europeos

La ingente de cantidad de fondos europeos que recibe Andalucía, el gran número de requisitos administrativos exigibles para su control y verificación, los plazos fijados para cada uno de los programas establecidos y, especialmente, la falta de personal cualificado para garantizar el éxito todo el proceso obliga a buscar fórmulas alternativas para evitar que se produzca lo que sería un auténtico fracaso: que se pierdan fondos por incapacidad de ejecutarlos.

Esos problemas recurrentes han motivado que la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos impulsara a finales de la anterior legislatura un contrato de asistencia técnica para la realización de tareas de verificación de una serie de operaciones cofinanciadas con fondos europeos. En concreto, de las ayudas otorgadas con cargo al FEDER, FSE, POEJ y FEMP en los períodos de programación 2014/2020 y FEADER en el periodo de programación 2014/2022, y FEDER, FSE PLUS, FTJ Y FEMPA en el periodo de programación 2021/2027 y FEADER en el periodo de programación 2023/2027 . La actual Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha continuado con el proceso y a finales de octubre se modificó la Mesa de Contratación que adjudicará el contrato valorado en 17,8 millones de euros (IVA incluido).

La necesidad de personal especializado se observa en los recursos humanos que debe aportar el contratista que se haga con este contrato: 127 personas con licenciatura o grado de Derecho, Económicas o Administración de empresas con al menos dos años de experiencia en verificación y/o control de gasto cofinanciado por fondos procedentes de la Unión Europea. Además, el pliego contempla también a 12 personas con categoría de Coordinador con la misma titulación pero con, al menos, un año más de experiencia que los técnicos. También se incluyen a coordinadores de Estadística, de Verificación y Técnicos de Equipo. En total, 150 personas de alta cualificación a los que hay que sumar que la empresa adjudicataria deberá contar con un Gerente de Proyectos con experiencia de al menos cuatro años en el sector de la auditoría y de los que, como mínimo, dos años sea en verificación y/o control del gasto cofinanciado por fondos procedentes de la Unión Europea.

Todo este personal, al no ser funcionario y no poder ejercer potestades públicas, tendrá limitadas sus atribuciones. De hecho, el contrato deja claro que «aunque el objeto del presente contrato es el servicio de apoyo a la realización de las tareas de verificación, debe tenerse en cuenta que los trabajadores de la empresa adjudicataria que compongan el equipo de trabajo asignado a la Dirección General de Fondos Europeos, no participarán en los tramites esenciales de los expedientes administrativos, no formularán requerimientos a los beneficiarios o entidades colaboradoras, ni dictarán actos o propuestas de actos administrativos definitivos o de trámite, no podrán asumir las labores de control financiero, ni gozaran de ninguna de las prerrogativas, facultades o deberes de los artículos 46,47 o 48 de la Ley General de Subvenciones tanto respecto las verificaciones administrativas previas, como de las verificaciones in situ».

Estos técnicos de apoyo realizarán su labor en dependencias de la empresa contratista que, eso sí, deberá tener una sede en Sevilla.

Cuarto decreto de simplificación

El Gobierno andaluz ha anunciado el cuarto Decreto-Ley de Simplificación Administrativa, que hará especial hincapié en agilizar la ejecución de los fondos europeos. Con este objeto se están revisando todos los procedimientos y trámites de la Junta de Andalucía para sumar el mayor número posible a las 400 medidas de mejora de la regulación y un centenar de normas que ya fueron revisadas y agilizadas en la pasada legislatura. En 2021 ya se aprobó un decreto-ley para facilitar la ejecución y el control de todos los proyectos financiados con los recursos del fondo Next Generation.

Funciones

►Verificar la realidad de la entrega de bienes y prestaciones de servicios que van a ser certificados para su cofinanciación

►Comprobar la realidad de los gastos susceptibles de ser declarados y que éstos han sido debidamente pagados: verificar que los gastos están soportados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente y que la materialización del pago queda debidamente acreditada

►Subvencionabilidad de los gastos en virtud de la intervención de que se trate

►Cumplimiento de la normativa sobre contratación pública y del procedimiento