El hijo de Bárcenas cuestiona si Griñán ya ha entrado en la cárcel

“¿Que fue de Griñán? ¿En la cárcel, no? Mi padre me dice que por allí no le han visto”. En estos término se expresó en Twitter Willy Bárcenas, cantante e hijo del ex tesorero del PP, que cumple 33 años de condena en Soto del Real. El tuit se hizo viral en las redes con miles de “me gusta” y retuiteos.

¿Que fué de Griñán? ¿En la cárcel,no? Mi padre me dice que por allí no le han visto 🧐🧐 — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) November 2, 2022

El ex presidente de la Junta se encuentra, como otros imputados, a la espera de que se resuelva la petición de indulto. La cuentas atrás para la resolución de la posible entrada en prisión de Griñán y del resto de acusados a esta pena por el «caso ERE» sigue su curso. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla solicitó en un auto, al que accedió LA RAZÓN, que «pasen al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas los escritos presentados, a fin de que informen sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramitan los indultos planteados». De momento, han pedido la medida de gracia Agustín Barberá, Carmen Martínez Aguayo, Miguel Ángel Serrano, Francisco Vallejo, María Rodríguez Román, el citado José Antonio Griñán, José Antonio Viera, Juan Márquez y Antonio Fernández.

La defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán formalizó ante el Tribunal Supremo, su anunciado incidente de nulidad respecto a la sentencia de dicha instancia que desestima su recurso de casación, contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que le condena a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación, por el procedimiento específico mediante el cual la Junta canalizó sus subvenciones para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha hecho hincapié en relación al caso de los ERE que el indulto “debe ser algo excepcional” y por tanto “debe tenerse mucho cuidado en su concesión”, siempre que esté justificado por motivos de “equidad y de utilidad pública”, pero “nunca porque se esté en desacuerdo con una sentencia”.

El indulto que baraja el Gobierno para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán es una medida impopular en Andalucía, según el último sondeo publicado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), que refleja que el 71% de los encuestados está en contra de esta medida de gracia. Este porcentaje contrasta con el 13,6% que se muestra a favor. Un 7,6% responde que le es indiferente y un 7,7% no sabe o no contesta.