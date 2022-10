Pedro Sánchez: “La Constitución se debe cumplir de pe a pa, en el Gobierno o en la oposición”

Pedro Sánchez habló de que se le atribuye “a Felipe una anécdota entre Nixon y el dirigente chino, que al ser preguntado por la revolución francesa señaló que no había pasado suficiente tiempo” para opinar. Sobre la victoria de Felipe González, destacó la victoria de 1982 “con todo el PSOE”, dijo citando también a “Alfonso (Guerra) o Joaquín (Almunia)”. “Muchas gracias Felipe, por hacerlo posible”, señaló Pedro Sánchez de los avances ocurridos en España, citando la sanidad o las pensiones no contributivas. “Aquel cambio nos hizo ser un país más decente”, dijo Sánchez. “Eso es lo que hizo Felipe González: modernizar España y luchar contra esa lacra de la desigualdad”, defendió.

“En los 14 años del PSOE, entre 1982 y 1996 se dobló el número de estudiantes universitarios”, indicó Sánchez, que aludió a “un patrimonio compartido: por el PSOE de hoy, de ayer y de mañana”. “Nos reconocemos en los que fueron, los que fuisteis y los que seremos para que nuestros hijos sean en el trabajo”, aludió Sánchez.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el expresidente Felipe González y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en el acto por el 40 aniversario del triunfo del PSOE en 1982, en Sevilla. FRANCISCO J. OLMO (EUROPA PRESS) FOTO: FRANCISCO J. OLMO (EUROPA PRESS) FRANCISCO J. OLMO (EUROPA PRESS)

“Somos pioneros abriendo el camino”, defendió el líder del PSOE. “Hace 40 años aprendimos que la revolución que merece la vida hacer es la que cambia la vida de la gente”, añadió, aludiendo a los esfuerzos para parar la inflación. “Repartiendo los sacrificios de una manera equitativa”, subrayó. “Aprendimos a cambiar la vida”, dijo, para recordar “el ingreso mínimo vital”.

“Los primeros 400 kilómetros del AVE fueron Madrid y Sevilla. Esa fue otra gran decisión estratégica. Hoy el AVE llega a 30 capitales de provincia”, recordó. “En 1996 se redujo una tercera parte el índice de analfabetos”, enumeró Sánchez, que también citó el doble de acceso a la universidad tras el Gobierno de Felipe González. ç

“Somos el partido que más se parece a España y a Europa. Somos el partido que encarna los valores europeos”, insistió Sánchez. “Somos socialistas a fuer de europeístas”, explicó. Sánchez, parafraseando a Ortega y Gasset, señaló que “hoy España no es el problema, pero Europa es más que nunca la solución”, añadió el presidente del Gobierno. “Somos actores y actrices y no meros espectadores del futuro de Europa”, dijo Sánchez. El presidente del Gobierno aludió al fracaso de la salida de la UE de otros países. “Socialismo es libertad”, citó también Sánchez a Felipe González.

Sánchez criticó “la demagogia” y aludió a “los desafíos de un presente incierto”. Sánchez señaló que busca “inspiración en tus gobiernos, Felipe”. “Somos dueños de la forma en la que respondemos a los desafíos”, dijo. “El PSOE es un proyecto de cambio. Un partido libre de cualquier grupo de presión por muy poderoso que este sea. Y a esos poderes que, cómo hemos visto estos últimos días, tienen atrapados a otros partidos políticos, les decimos que el PSOE es un proyecto autónomo que siempre defenderá y solo servirá a la mayoría social de España. Nunca a una minoría de privilegiados”, dijo Sánchez.

Pedro Sánchez aludió al cambio en España. “No voy a utilizar la frase de Alfonso, pero os hacéis una idea”, dijo. “La Constitución Española se debe cumplir de pe a pa, del primero al último de sus artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o en la oposición. Que desde partidos políticos se incumpla sin pudor alguno con la Constitución es la derrota de la moderación y el triunfo del extremismo, porque deteriora nuestra democracia y la convivencia. No es nuestro caso. La defensa y el cumplimiento íntegro de la Constitución es nuestra obligación y también nuestra elección”, manifestó Pedro Sánchez en el acto homenaje a Felipe González. “Eso también define al PSOE”, subrayó. “Jamás se nos ocurre desacreditar a nuestro país”, indicó.

Felipe González subió al escenario a las 12:16 horas, con el público en pie. “Conmemoramos y recordamos”, dijo el ex presidente emocionado. “Trato de buscar y lamento no conseguirlo a ese personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace que era Guerra. Y lo quiero tener en esta mano”, dijo sobre Alfonso Guerra, del que lamentó su ausencia. “Quien no sabe de dónde viene tampoco sabe dónde va”, dijo sobre estos años de progreso. “No es posible abandonar la memoria”, indicó. “No pretendo decir la verdad sino cómo lo viví”, añadió.

El expresidente del Gobierno Felipe González interviene en el acto en Sevilla por el 40 aniversario del triunfo de 1982. FRANCISCO J OLMO FOTO: FRANCISCO J OLMO FRANCISCO J OLMO

Felipe González puso como ejemplo “el Imserso”, por el que fue criticado “y ahora se pelea por el Imserso”. “Era para quien no había visto el mar pudiera verlo alguna vez en su vida”, señaló.

Felipe González reconoció también que “en la tribuna estaba acojonado”. También recordó que “antes de ayer” de las elecciones “estaban intentando desmontar un golpe de Estado”. “Antes de ayer, físicamente”, recalcó. “Hay que comprender de dónde venimos para construir futuro. Yo estaba abrumado. Veníamos del intento de golpe de Estado del 81. Superamos ese momento y viendo que había 20.000 personas en torno al Palace”, recordó.

“La gente intuía: ojalá salga bien. Con preocupación y temor. Dos o tres días después del triunfo electoral, Eta asesinó al jefe de la Brigada de Tanques”, recordó también.

El exsecretario general y expresidente del Gobierno, Felipe González, participa este sábado en Sevilla. EFE/Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

“Modernizar tiene algunas implicaciones”, apuntó Felipe González. “Hay que cambiar manteniendo algunas constantes”, detalló. Felipe González recordó que Ernest Lluch hizo el “sistema nacional de salud”. “Queríamos que fuera de tal naturaleza que no lo pudieran revertir”, explicó sobre los dos años y medio que se tardó en aprobar la ley. “También quiso una salida negociada con Eta y Eta le pagó asesinándolo”, rememoró. “Si hicimos una educación universal hasta los 16 años”, recordó también. “Solo nos retrasamos siglo y medio con Francia”. “Hicimos un sistema concertado porque no teníamos ni la mitad de escuelas que necesitábamos. Un sistema que se ha ido degradando poco a poco”, recordó. Felipe González apuntó también a Montero que “hay que darle un repaso de arriba a abajo porque si no no vamos a entendernos”.

“Teníamos otra lucha: la igualdad. La lucha contra la desigualdad, la que hoy también nos define”, abundó. “La redistribución del ingreso sigue siendo injusta y genera desigualdad”, añadió González. “Es una tarea pendiente. Redistribución directa, indirecta y predistribución; porque no es lo mismo el título de quien no pertenece a una red de familia de relaciones sociales. Todas estas son nuestras tareas”, dijo. También aludió a la cuestión religiosa y a las autonomías. “Descentralizar políticamente a España le ha venido muy bien. Centrifugar el poder para enfrentarnos unos a otros no le viene también”, dijo. “Hicimos algo más que modernizar España”, zanjo. “Derechos y obligaciones por igual”, proclamó también y añadió: “Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla pero no a incumplirla”, defendió. “Eso no sirve para estabilizar la democracia ni mejorar las condiciones”.

“Mi preocupación era recuperar la convivencia entre los españoles, en paz y libertad. Hoy la prioridad número uno es la convivencia, como condición indispensable para todo lo demás. Tenemos que preservar como un tesoro la convivencia”, dijo.

“En Andalucía empezó todo”, recordó también Felipe González. “Sin convivencia en paz y libertad, todo lo demás es liviano, se puede caer”, dijo. “Nos define la lucha por la igualdad”, insistió. “Hay que redistribuir, pidiendo más a quien más tiene y menos a quien menos tiene”, añadió. “Y no olvidemos que la inflación es el peor de los impuestos”.

El acto arrancó con palabras de Zapatero, en Brasil con “el amigo y compañero Lula”. La idea fuerza del acto es que “el PSOE es el partido que más se parece a España”. A continuación, la pantalla enseña a Pedro Sánchez y Felipe González de camino al recinto del mitin-fiesta, tras firmar un mural, con la música del PSOE de fondo. Son las 11:41, la gente en pie, recibe al presidente y al ex presidente. “El PSOE no tiene el patrimonio del cambio. Lo tenéis vosotros”, se escuchan unas palabras de Felipe González.

El auditorio en pie aplaude la entrada de Felipe González, con el himno del PSOE al ritmo de rock. Pedro Sánchez entra en escena. Ambos saludan, uno con chaqueta azul y otro con azul marino.

A continuación, se exhibe un vídeo de un joven relatando que se critica que “los jóvenes se les viene todo dado”. En el vídeo se expone también todos los logros de los últimos años. “El partido que más se parece a España”, se repite. “El futuro no está escrito. Por eso te necesitamos”, responde en el vídeo Pedro Sánchez.

Son todos los que están pero no están todos los que fueron. Los fastos por los 40 años de la victoria de Felipe González en las generales de 1982 se celebran en Sevilla con ausencias notables como la de Alfonso Guerra, en un acto concebido en gran parte para tratar de legitimar o de ungir a Pedro Sánchez de cara a los próximos comicios.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el exsecretario general del PSOE y expresidente del Gobierno, Felipe González, participan en el acto que ha organizado el PSOE para conmemorar el 40 aniversario de la victoria electoral y que hizo posible el primer Gobierno socialista de la democracia.

El acto arranca con un coloquio entre la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el secretario general del PSOE-Andalucía, Juan Espadas y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

Muñoz dio la bienvenida a Sevilla, “la capital de Andalucía que vamos a seguir gobernándola”. Muñoz recordó que en el 82 estudiaba Económicas en Málaga y aquella noche “nos pasamos la noche bailando”, dijo en referencia a la canción de Alaska. “Creo que nunca ha habido un eslogan tan acertado como ‘Por el cambio’”, indicó. Muñoz recordó también a Manuel del Valle y su llegada a la Alcaldía de Sevilla en 1983.

Juan Espadas habló de ”una sensación de orgullo y esperanza”. “Un sevillano del que nos sentimos muy orgulloso”, dijo de Felipe González. Espadas también recordó la victoria de Escuredo en la Junta. “Orgullo, esperanza y un sueño hecho realidad: el del cambio”, indicó.

María Jesús Montero tampoco pudo votar en 1982 y arrancó dando las gracias por los ánimos durante el debate de Presupuestos. “Era alegría, una sensación de que algo bueno se avecinaba. Era una invitación, desde el partido, desde Felipe, para que toda la sociedad participáramos”, dijo.

Cristina Narbona ya estaba en la Junta con Escuredo. “El entusiasmo iba más allá de las personas que nos habían votado”, indicó. “Se abría un camino de luz y de progreso”, señaló. “En la Junta sólo tres mujeres teníamos responsabilidad como altos cargos”, recordó.

De nuevo, Antonio Muñoz defendió que el PSOE siempre “ha ensanchado la base de los derechos de la gente”. “Es un punto y seguido y hay que seguir con esa idiosincrasia de partido y el municipalismo”.

Juan Espadas dijo que “aquel PSOE del 82 y éste de 2022 tiene los elementos comunes que conforman los valores del PSOE. Me gusta el del compromiso con España, constitucional, que en el 82 significaba desarrollar el derecho constitucional, construir todo un país; y ambición para gestionar aquella y esta época”, señaló, apuntando también a la pandemia o la guerra de Ucrania. Espadas indicó que Felipe González “construyó un estado del bienestar que ahora tenemos que preservar y mantener”.

Montero explicó que “el partido ha ido cambiando” como la sociedad. “Sabemos cómo sienten” (las personas). “El partido ha cambiado en su posibilidad de mostrarse al exterior”, manifestó la ministra de Hacienda.

Narbona insistió en la igualdad real entre hombres y mujeres y la ecología. “Para dar progreso a los jóvenes. Y ahí estamos ahora gracias a Pedro Sánchez”, dijo.

El acto continuó con mensajes de diferentes autoridades internacionales, previas a Felipe González y Sánchez.

El encuentro tiene lugar en el Auditorio Espacio FIBES: Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, 1), y comenzará a las 11:20 horas. El mensaje que se intentará trasladar girará en torno al papel de España en Europa a lo largo de los últimas décadas, desde el Gobierno de Felipe hasta ahora. “Europa tendrá un papel importante en el discurso” de Sánchez, apuntan desde Ferraz. Más de 3.800 personas llenan el recinto.

No acudió, sin embargo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de viaje en Brasil para presenciar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se lleva a cabo este domingo. Tampoco habrá una convocatoria especial para los miembros de la Ejecutiva en aquel momento ni tampoco para los ministros del primer gobierno socialista que nació de aquellas elecciones. En primera fila, por tanto, hipotéticamente iban los cabeza de lista en cada una de las provincias que fueron: Alfonso Guerra, en Sevilla; José Antonio Amate, en Almería; Manuel Chaves, en Cádiz; Guillermo Galeote, en Córdoba -fallecido en 2021-, Pedro Cerezo Galán, en Granada; Carlos Navarrete, en Huelva, el exministro de Exteriores Fernando Morán -fallecido en 2020- en Jaén y Rafael Ballesteros, en Málaga. No se espera la presencia de Guerra, Chaves ni Griñán.

Chaves, que también fue presidente de la Junta de Andalucía, fue condenado por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) junto a su predecesor, José Antonio Griñán. Una condena confirmada por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre. En la lista de diputados socialistas andaluces aparecen, entre otros, nombres como el del actual ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas y el del histórico secretario general del sindicato UGT, Cándido Méndez.