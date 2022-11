Anticorrupción se opone a suspender la pena y avala el ingreso en prisión de Griñán

La Fiscalía Anticorrupción ha respondido a la Audiencia Provincial de Sevilla que se opone a suspender la pena de cárcel al ex presidente andaluz José Antonio Griñán, y de los otros ocho exaltos cargos del PSOE condenados por el “caso ERE”. Esto, en la práctica, supone un aval para su ingreso en prisión, según han confirmado fuentes fiscales a LA RAZÓN. La opinión de los fiscales no es vinculante y ahora la decisión y los tiempos quedan en manos de los magistrados que tendrán que determinar si esperan al trámite de los indultos o no.

El Ministerio Público presentó este jueves un escrito en la Audiencia Provincial de Sevilla pidiendo que se desestimara la petición formulada por las defensas para que se suspendiera la ejecución de las penas de prisión mientras se tramitan la medida de gracia pedida por ellos mismos. Anticorrupción tampoco quiere que se interrumpa la ejecución de la condena por prevaricación que afectan, entre otros, al expresidente andaluz Manuel Chaves, a su antiguo número dos Gaspar Zarrías y a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez.