Andalucía acogerá 38 menores migrantes no acompañados

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que Andalucía acogerá 38 menores migrantes no acompañados, lo que, a su juicio, “demuestra una vez más la solidaridad” de nuestra comunidad, al tiempo que pide al Gobierno de España “implicar a todo el Estado”.

Así ha respondido la consejera a preguntas de los periodistas en Sevilla, el día en el que el Consejo de Ministros aprobará, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, una dotación presupuestaria de 20 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas, incluidas las Islas Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta, para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

“Andalucía iba a acoger 28 menores no acompañados, pero al final vamos a acoger 38, lo que demuestra una vez más la solidaridad que tiene la comunidad”, ha abundado la consejera de Inclusión Social, que ha añadido que “hay una cuestión esencial, que esto es una cuestión de Estado, y, por tanto, el Gobierno de España tiene que implicar a todo el Estado no solo a las comunidades autónomas que somos fronterizas”. No obstante, López ha insistido en que Andalucía “demuestra una vez más su solidaridad”, pero “espero que el Gobierno de España haga una reflexión profunda de este tema”.

Esta dotación de 20 millones forma parte del Plan de Respuesta ante la crisis migratoria para menores migrantes que el Gobierno ha puesto en marcha para llevar a cabo el traslado solidario de los niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan solos y apoyar a los territorios que no disponen de recursos suficientes para garantizar la protección de estos menores. Se corresponden con el segundo pago del total de los 35 millones presupuestados por el ministerio para apoyar a las CCAA.