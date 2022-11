Vox se desmarca de la oposición y no presenta enmienda a la totalidad de los Presupuestos

El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha anunciado este viernes, último día de plazo, que, “después de una reflexión profunda”, ha decidido no presentar una enmienda a la totalidad frente al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2023, desmarcándose así de las demás formaciones de la oposición representadas en el Parlamento, es decir, el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que sí han presentado enmiendas de totalidad a dichas cuentas. Así lo ha anunciado el portavoz del grupo de Vox, Manuel Gavira, en una atención a medios este viernes en el Parlamento en la que ha advertido, no obstante, de que su renuncia a presentar una enmienda a la totalidad al Presupuesto elaborado por el Gobierno del PP-A “no significa que vayamos a votar a favor de estos Presupuestos, y tampoco significa que nos gusten, porque no es así”.

Vox ha anunciado esta decisión coincidiendo con el último día del plazo habilitado para presentar enmiendas de totalidad en el Parlamento andaluz de cara a las cuentas elaboradas por el Gobierno del PP-A para el próximo ejercicio de 2023, que es este viernes a las 12,00 horas, según estableció la Mesa de la Cámara en una reunión el pasado 28 de octubre. Previamente, desde el grupo se habían venido lanzando críticas durante esta semana al proyecto de cuentas elaboradas por el Gobierno de Juanma Moreno en el seno de las comparecencias de los consejeros de la Junta en comisiones parlamentarias para presentar los presupuestos de sus respectivos departamentos.

Este viernes, Manuel Gavira se ha reafirmado en esas críticas al asegurar que el proyecto de ley de Presupuestos para 2023 presentado por el Gobierno de Juanma Moreno “no nos gusta porque, para empezar, no supone ese escudo social que venimos reclamando en Vox desde el inicio de legislatura, que defienda y proteja a los andaluces en estos momentos de crisis económica, social y laboral”. A pesar de ello, según ha apostillado el portavoz y ha informado Vox en una nota, desde este grupo creen que “todavía estamos en el momento de sumar” y que “aún es arreglable la situación”.

Gavira ha sostenido que la mayoría absoluta lograda en las elecciones del pasado 19 de junio “se le ha subido a la cabeza al Gobierno del PP y le tapa los oídos de lo que demandan los andaluces y lo que demandan el resto de grupos políticos”, y ha indicado que desde Vox realizarán “un esfuerzo” y presentarán “innumerables enmiendas para que un presupuesto que no nos gusta, nos guste y, sobre todo, les guste a todos los andaluces y los defienda de esta crisis social, económica, energética y de empleo que estamos sufriendo desde hace mucho tiempo”. En esa línea, el portavoz de Vox ha manifestado que los Presupuestos aprobados por el Gobierno del PP-A “no son los que necesita Andalucía y nos obliga y exige a todos los grupos enorme responsabilidad y a trabajarlos, a mejorarlos y a enmendarlos, y eso es lo que vamos a hacer desde el grupo parlamentario Vox”, según ha enfatizado.

Manuel Gavira ha criticado que el proyecto de Presupuestos que se debatirá la semana que viene en el Pleno del Parlamento no incluye “medidas que apoyen a la familia”, así como “ninguna referencia a la necesaria equiparación salarial de los médicos en Andalucía”, por lo que “tendremos que seguir viendo cómo se marchan a otros lugares porque ganan muchos más”. Al hilo, ha denunciado que “el PP que tenemos en este Parlamento es el PP de siempre, el que dice una cosa y luego hace otra”, y ha criticado que estos Presupuestos recogen “más consejerías, más altos cargos públicos, más salarios, siguen con la misma política de subvenciones y siguen utilizando, y mucho, la publicidad institucional”, al respecto de lo cual Gavira ha remarcado que “todos estos son los primeros puntos que toca Vox cuando llega a un gobierno, y ya lo estamos demostrando en Castilla y León”, comunidad en la que dicho partido gobierna en coalición con el PP. Manuel Gavira ha apuntado que su grupo ha “meditado mucho” su decisión sobre presentar o no una enmienda de totalidad al Presupuesto de 2023, especialmente “porque hemos escuchado mucho al Gobierno del PP hablar de consenso y de que no iban a utilizar el rodillo, pero lo cierto y verdad es que los hechos demuestran lo contrario”, según ha opinado.

Así, ha recordado alguna de las propuestas e iniciativas que el grupo de Vox ha presentado en el Parlamento de Andalucía desde que se inició la presente legislatura y que han sido “rechazadas por la mayoría absoluta del Gobierno de Moreno Bonilla”, como una proposición no de ley para “ampliar las plazas de alumnos de Medicina en las universidades de Andalucía y paliar así el déficit de médico que ya tenemos”, u otra “para que los autónomos, no solo los del primer y segundo año como proponía el PP, tuviesen cuota cero si no llegaban al Salario Mínimo Interprofesional”. Gavira también ha criticado el rechazo del Gobierno del PP-A a la iniciativa de Vox para que el Ejecutivo central “permita a todas las regiones explorar sus recursos naturales energéticos y minerales de cara a una soberanía energética que frene los abusivos precios a los que nos han condenado el fanatismo climático”, así como a la proposición de ley para “acabar con una revanchista Ley de Memoria Histórica”.

Así las cosas, y pese a la renuncia a presentar la enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos, el portavoz parlamentario de Vox ha aseverado que “es muy difícil que uno crea esas palabras de consenso que nos propone el presidente de la Junta de Andalucía”. Una vez finalizado el plazo para el registro de enmiendas a la totalidad, la Mesa de la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento se reunirá a partir de las 13,30 horas de este viernes para calificar las que se hayan presentado por parte de los grupos a dicho proyecto de ley del Presupuesto, así como para ordenar la comparecencia de agentes sociales y organizaciones interesadas en dichas cuentas del año 2023, cuya aprobación, en todo caso, está garantizada este año en la Cámara andaluza merced a la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A, partido que sustenta al Gobierno de la Junta.