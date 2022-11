Fondos europeos: un «mantra» sin crédito real para la izquierda

La maratoniana jornada en el Pleno del Parlamento andaluz no deparó ninguna sorpresa. Del debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2023 quedará que dos consejeros del Gobierno de Juanma Moreno tuvieron tiempo de ver el estreno con goleada de España en el Mundial de Qatar. Más allá de una tediosa refriega política sin voluntad de alcanzar acuerdos de la izquierda, pese a la «mano tendida» de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, se visualizó el anunciado «voto de confianza» –aunque no necesario por la mayoría absoluta del PP– otorgado por Vox. Del puro trámite parlamentario de ayer poca conclusión se puede extraer, más allá de que la oposición insiste en el «mantra» de los fondos europeos, que es decir que por los históricos presupuestos andaluces hay que dar las gracias a Pedro Sánchez. Una teoría que el ejecutivo andaluz desmonta porque el Gobierno de España «no regala nada a Andalucía» y porque recuerda que existe un sistema de financiación «lesivo» para la comunidad que desde Madrid no se corrige ni se tiene intención de corregir. De hecho, la consejera llegó a preguntarse si a la oposición le «molesta que Andalucía reciba fondos europeos».

El secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento, Juan Espadas, fue el primero en defender la enmienda de totalidad de su formación y aseguró que el Presupuesto se ha elaborado «con la cabeza en Madrid y el corazón en ‘Génova’» y que «cierra los ojos a la realidad» de Andalucía. Espadas subrayó la «falta de coraje» de Moreno «para levantarse y hablar» en este debate y para negociar con el Grupo Socialista, tachando de «efímera, impostada y de conveniencia» la supuesta «voluntad de diálogo» de Moreno, e indicó que «para gobernar Andalucía hay que tener los cincos sentidos en Andalucía».

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, sostuvo que «las cuentas» del Juanma Moreno «llevan al vacío, a la nada, donde llevan las políticas caducadas que son fruto de otro tiempo» y tildó al presidente de la Junta de tener «vocación de gobernador civil» por estimar que renuncia a ejercer el cargo y concibe que «las competencias son para los de arriba». Nieto insistió en que «sin las transferencias del Estado y de fondos europeos, estaríamos ante un Presupuesto de recortes», que concretó en una comparativa con los créditos incorporados al Presupuesto prorrogado de 2021, con lo cual éste se ha situado en la frontera de los 45.000 millones y deducir entonces que el proyecto para 2023 ya «no es expansivo» por cuanto arroja «un crecimiento muy modesto, de menos de 600 millones de euros».

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, expresó el rechazo al Presupuesto desde una «discrepancia en el diagnóstico» del que parte la Junta para su elaboración como «premisa clave» para justificar la enmienda a la totalidad. A su juicio, no ofrecen una respuesta al actual contexto de elevada inflación e «incertidumbre», así como porque «no son unos Presupuestos sociales».

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, acusó al secretario general de ese partido, Juan Espadas, de ser el «abanderado» de Pedro Sánchez y aludiendo a la sentencia del caso de los ERE irregulares. Además, reprochó a Espadas sus «falsedades» sobre el contenido de los Presupuestos para 2023. «Andalucía ya no es la comunidad que ustedes dejaron; han hecho una enmienda a sus 36 años de gobiernos, como si los problemas no tuvieran que ver con el PSOE», respondió a Espadas.

«Si quiere blanquear el pasado del PSOE en Andalucía tendría que hacer algo más que presentar una enmienda a la totalidad de 40 folios, porque la sentencia de los ERE tiene 1.821 folios», añadió. Y prosiguió: «Pidan perdón a los andaluces y arrimen al hombro para solucionar los problemas». A su juicio, el actual PSOE está separado de una sociedad que «no quiere modificar el delito de sedición». Asimismo, la consejera también aludió a los pactos de Pedro Sánchez con los «separatistas que quieren romper», con EH Bildu y con los «comunistas de Podemos».

Durante toda la jornada, España defendió la voluntad de diálogo del Gobierno andaluz «Nosotros queremos consenso, pero para llegar a un acuerdo tienen que contestar a los correos, coger llamadas y venir a que nos podamos reunir y eso ustedes no lo han querido», agregó.

Por último, el portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, explicó que el hecho de que «no hayamos presentado enmienda a la totalidad es porque el fin superior es España». «Entendemos estos Presupuestos como un examen, tenemos que demostrar desde Andalucía que existe una alternativa a Sánchez». La Junta, por su parte, espera un voto favorable del partido de extrema derecha para que esta formación «vuelva a ser partícipe de la transformación de Andalucía».