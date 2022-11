Catalina García: «Hacer ver que la sanidad está en peligro es un error»

Lo peor de la pandemia ha pasado y ahora la sanidad pública andaluza se enfrenta a otros retos, como la falta de médicos o la transición hacia un modelo más preventivo y menos asistencialista. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, analiza las fortalezas y debilidades de un sistema siempre convulso.

Los Presupuestos de 2023 acaban de superar el debate de totalidad. Unas cuentas que dedican 13.800 millones de euros a la sanidad, un 11% más. ¿No han sido capaces de convencer a la oposición de sus bondades?

No sé si no hemos tenido capacidad de convencerlos o si ellos no quieren que los convenzamos. Ha habido nulo deseo de sentarse a hablar y negociar. Esto dice mucho de la actitud ahora mismo de los grupos de la oposición respecto al Presupuesto, que en sanidad contempla cifras históricas. En 2018 fueron 9.000 millones de euros y ahora casi 5.000 millones más. La oposición podrá decir dónde tenemos que hacer hincapié, pero no puede decir que no es suficiente. Necesitaríamos más inversión, pero ahí está la infrafinanciación de Andalucía. Son 1.000 millones de euros menos anualmente. El Gobierno tiene ahora una financiación extraordinaria por la inflación, casi 28.000 millones de euros, y en la comunidad autónoma no repercute hasta que no pasen dos años.

Al Presupuesto todavía le queda recorrido en el Parlamento. ¿Está dispuesta a incorporar enmiendas en materia sanitaria?

Ya pasó en la legislatura anterior, cuando se incorporaron por primera vez en la historia enmiendas de la oposición. La voluntad de este Gobierno, y así lo ha dicho el presidente, es incorporar aportaciones que sean buenas para Andalucía. Las analizaremos y veremos hasta dónde podemos llegar.

El sábado tuvo lugar en Sevilla una manifestación bajo el lema «En defensa de la sanidad pública». ¿Está en peligro?

Menos que nunca. Si miramos los Presupuestos, la sanidad está más reforzada que nunca. En el sistema sanitario hay 30.000 profesionales más que en 2018 y en estos cuatro años hemos invertido más de 1.500 millones de euros en renovar infraestructuras. Fueron más de 1.700 actuaciones, con infraestructuras tan olvidadas y denostadas como el hospital militar de Sevilla. Hacer ver a la población que la sanidad andaluza está en peligro es un error. El sistema funciona, sus profesionales funcionan muy bien y tendremos que hacer ajustes. Se nos olvida de que en la pasada legislatura, a pesar de la pandemia, se redujeron las listas de espera en Andalucía un 5%. Antes esperábamos 218 días y ahora 108, 90 menos. Un 43% de andaluces que estaban fuera de plazo ya no lo están. El sistema sanitario público andaluz está fuerte.

¿Cómo va a afrontar su departamento el actual déficit de médicos?

Hay un déficit de recursos humanos, reconocido por esta comunidad autónoma y por todas las del sistema nacional de salud. Tenemos que poner encima de la mesa las medidas correctoras. Una parte corresponde a las comunidades y otra al Ministerio. Andalucía es la primera en número de plazas MIR que oferta, un 33% más que en 2018. Pedimos al Gobierno el aumento de plazas extraordinarias para paliar el déficit de los profesionales que se nos empiezan a jubilar. Este año se jubilan 697, 787 en 2023 y de aquí a 2032 serán casi 6.800. 2.917 serán en atención primaria. Hemos pedido al Ministerio la convocatoria urgente y presencial del consejo interterritorial. La ministra nos ha dicho que nos apañemos con una comisión de personal. También hemos pedido que los criterios de las unidades de docencia sean más flexibles y que se aumenten. Con esto creo que empezaríamos a solucionar el problema para el futuro, no para el presente. El sistema está pensado para pacientes agudos. Ahora tenemos que encaminarlo hacia la prevención y la promoción de la salud. Otra medida es la jubilación a los 70 años. En Andalucía hay más de 800 profesionales que han decidido no jubilarse.

Los sindicatos reclaman mejoras laborales, pese al acuerdo histórico que se alcanzó antes de las elecciones.

En la mesa sectorial se aprobó la continuidad asistencial, que permite a los profesionales trabajar fuera de la jornada laboral, por las tardes o por la mañana. De esta manera se cubren bajas, vacaciones o permisos. Dependemos de la voluntad de los profesionales y hasta ahora están cumpliendo. Nos gustaría que los profesionales se formaran y se quedaran en Andalucía. Ya lo hacen. Cuando llegamos a la Junta se quedaba un 50% de los que acababan el MIR y ahora se queda un 70%. En la especialidad de familia se queda el 78%. Estos datos nos hacen ver que vamos en el camino adecuado en la atracción de profesionales. En estos cuatro años se han alcanzado dos acuerdos en la mesa sectorial históricos que suponen 155 millones de euros mensuales en el capítulo 1 para mejoras laborales de los profesionales. El último fue el de la carrera profesional, tan demandada por todas las categorías. El PSOE se comprometió a ello 2006, aprobada en la mesa sectorial y publicada en el BOJA, y nunca lo cumplieron. En octubre 40.000 profesionales cobraron esa carrera profesional. Esto cuesta 45 millones de euros. Hay más mejoras en el resto de categorías. Por ejemplo, los interinos no cobraban carrera profesional y ahora sí. Se ha aumentado la hora de guardia un 34%, un 11% las noches y festivos. Nuestras enfermeras han pasado de ser las terceras peores pagadas de España a las terceras mejor pagadas. Se eliminó la exclusividad. Son 155 millones de euros lo que suponen los acuerdos sindicales. El 67% de la plantilla se ha estabilizado en cuatro años. Ese esfuerzo de Ofertas de Empleo Público se ha hecho durante la pandemia. Además, se ha hecho el mayor concurso de traslados de la historia, con más de 15.000 movilizaciones.

Anunció que se iba a modificar el decreto para ofrecer plazas en zonas de difícil cobertura. ¿Qué líneas se van a seguir?

Se modificó en dos ocasiones pero es verdad que se tiene que volver a hacer porque ya tenemos municipios que han dejado de ser de difícil cobertura y otros que se han incorporado. Cuando se pongan en vigor las nuevas medidas tendrá que haber otra revisión de las áreas.

¿Seguirán los 12.000 sanitarios de refuerzo covid cuyos contratos finalizan en diciembre?

Estamos trabajando con la Consejería de Hacienda para poder perfilar y finalizar esta operación. Los contratos se tienen que sacar a bolsa. Algunos profesionales estarán en los mismos lugares, pero la mayoría no. Queremos mantenerlos a todos en el sistema sanitario, pero estamos viendo cómo.

Vox criticó que había médicos extranjeros en Almería que necesitaban traductores.

Se están incorporando médicos extranjeros al sistema sanitario público andaluz y es verdad que en algunos lugares muy concretos tenemos que utilizar traductores. Por eso estamos desarrollando un programa específico para que, cuando un extracomunitario se incorpore al sistema, venga con una formación que vamos a dar nosotros en unos centros específicos.

«Pesadilla» y «Perro del infierno» son las nuevas variantes de Ómicron que están circulando. ¿En Andalucía hay motivos para la preocupación?

El virus, al igual que la gripe, siempre está cambiando. Las vacunas de la gripe las tenemos que ir adaptando cada año a la variante dominante. Con el covid pasa igual. Por ahora no existe una preocupación a nivel nacional ni internacional. El problema sería que apareciera una variante resistente a las vacunas. Ese sería el peor escenario.

¿Está a favor del mantenimiento de la mascarilla en el transporte público?

Soy defensora a ultranza de la mascarilla. Durante lo peor de la pandemia solo teníamos una medida que nos salvó, que fue la mascarilla. También la distancia de seguridad, la ventilación y el lavado de manos, pero especialmente la mascarilla. Después la ciencia, afortunadamente, nos puso delante la vacuna. Según los expertos, salvó a más de 20 millones de personas a nivel mundial. Es verdad que tenemos muchos virus respiratorios además del covid que en esta época empiezan a circular. Mi consejo para las personas vulnerables, mayores e inmunodeprimidos es que utilicen la mascarilla en todos los procesos de alta frecuentación. Cuando teníamos la mascarilla la gripe no existía y las hospitalizaciones bajaron. Es una barrera de protección que ha demostrado su eficacia.

Las vacunas son una herramienta útil. ¿Cuándo bajará el rango de edad para la cuarta dosis?

Los expertos a nivel mundial están estudiando cuáles son los beneficios. Cuando se toma una medida, como es bajar la horquilla de edad de vacunación, se hace porque existe una evidencia científica de que el beneficio existe. Vacunar por vacunar no tiene sentido.

En unas semanas llegaremos al pico de la gripe. ¿Está preparado el sistema sanitario para el aumento de la demanda asistencial?

Hace un mes se aprobó en el Consejo de Gobierno el programa de alta frecuentación, que viene a poner encima de la mesa medidas de contingencia para posibles situaciones extraordinarias. El sistema está preparado. A día de hoy no se ha tenido que activar ningún recurso extraordinario en ningún centro. Nosotros ofrecemos las líneas generales y luego cada centro, zona básica y área se adapta a la situación. En el año 2019, justo antes de la pandemia, hubo un periodo de alta frecuentación muy importante, con muchas hospitalizaciones, que se controló muy bien.

¿Será el tercer hospital de Málaga la gran infraestructura sanitaria de esta legislatura?

El proyecto se está redactando y en 2023 se podría licitar la obra. También se licitará el proyecto de la ciudad sanitaria de Jaén. Se invertirán 19 millones de euros en infraestructuras de atención primaria y cien millones para equipos tecnológicos. El Presupuesto dedica casi 400 millones de euros a infraestructuras sanitarias, tres veces más que en 2018.

El hospital materno-infantil de Huelva es otro equipamiento muy demandado. ¿Cómo va el proyecto?

Se está revisando y habría que licitarlo en 2023. Las obras podrían empezar en 2024.

¿Cuándo va a estar funcionando al cien por cien el hospital militar de Sevilla? ¿Están operativos los quirófanos que se inauguraron?

No están operativos porque teníamos un problema con el sistema eléctrico, que está solucionado. Ya se pueden poner en funcionamiento porque están totalmente equipados. A finales de este año el hospital estará al cien por cien.