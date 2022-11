Un portavoz de Podemos en el Parlamento andaluz: “Las depuradoras no solucionan nada”

Juan Antonio Delgado, portavoz de Por Andalucía en la comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha afirmado hoy en sede parlamentaria que “las depuradoras no solucionan nada”. La consejera Carmen Crespo ha comparecido a petición propia para explicar la gestión realizada por la dirección general de Infraestructuras del Agua en materia de depuración en los últimos cuatro años, obras que contribuirán a corto plazo a realizar un plan de aguas regeneradas dotado con 140 hectómetros cúbicos gracias a tratamientos terciarios, al margen de acabar con vertidos contaminantes a ríos y al mar, así como a poner fin a las sanciones que por este motivo ha impuesto la Unión Europea a España.

Este diputado de Podemos ha acostumbrado al resto de miembros de la comisión a realizar intervenciones un tanto desahogadas y faltas del mínimo rigor que se presupone quien representa a una parte importante del electorado de Andalucía. En esta ocasión, para atacar al Gobierno andaluz, no le ha importado ir en contra de los propios principios de la formación a la que pertenece, restando importancia a la protección ambiental, eje de muchas de sus políticas.

“El agua no viene y las depuradoras no solucionan nada. Está muy bien hablar de la herencia recibida y de la falta de obras. Pero los agricultores están en una situación muy complicada. Ya no solo con la inflación sino porque no tienen agua para regar. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo. Usted lleva ya cuatro años, deje de engañar a la gente”, le ha espetado a la consejera Carmen Crespo. Y ha proseguido improvisando: “¿Ahora está vendiendo que están haciendo la depuración? ¿Para cuántos años? ¿Para dentro de 15 años o para dentro de 500 años? Están invirtiendo menos que nunca, tenemos las mismas sanciones y multas de la UE... Hable de sus competencias”.

Crespo había iniciado su comparecencia informando de que el Gobierno de Juanma Moreno ha acabado 35 depuradoras de aguas residuales y que existen otras 48 que están a punto de finalizar por toda la geografía andaluza, así como 118 en licitación y 361 proyectos. Lo que ha considerado “un récord” en solo cuatro años, “por mucho que la oposición se ponga tapones en los oídos” y que supone una “revolución que reconocen en todas partes”.

La consejera ha recordado que el Gobierno de España tiene competencias en depuración en las infraestructuras declaradas de interés del Estado y que, aún así, la Junta de Andalucía se ha ofrecido a cofinanciar algunos de esos proyectos. Esta circunstancia tampoco agradó a Delgado, que señaló: “Me parece una falta de respeto que usted haya dedicado todo el tiempo a hablar del Gobierno de España y de la herencia recibida. Esto es el Parlamento de Andalucía y usted aquí tiene que dar explicaciones de su trabajo, de su política y de sus responsabilidades. Y en el Congreso, sus compañeros harán su trabajo. Usted tiene que venir aquí a dar explicaciones y no a tomar el pelo a la oposición, eso no es de ser moderado ni rollos parecidos”.

“Necesitamos la desalación y no la han incluido en los presupuestos generales del Estado. No se trata de confrontación con el Gobierno de España. Mi obligación como consejera es pedirlo para Andalucía”, ha señalado Crespo. Andalucía acumulaba sanciones de la Unión Europea de hasta 12 millones de euros por falta de depuración en 2019. Gracias a la ejecución de las obras de depuración, esta cifra se ha reducido a 600.000 euros. La Junta de Andalucía ha subido un 25% el presupuesto del agua hasta los 518 millones de euros en 2023.