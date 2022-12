La Nochebuena a precio de oro: costará a los andaluces un 25% más

Esta Nochebuena, la cena en las casas andaluzas va a salir a precio de restaurante de estrella Michelín. La subida de los costes de producción unido a otros factores como la sequía o las restricciones de pesca ha encarecido sobremanera productos típicos de la época.

En el caso del aceite, el precio se ha duplicado respecto al mismo periodo del año pasado. Según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, en la semana 47 (la que va del 21 al 27 de noviembre) el precio del aceite de oliva virgen extra se situó en los 4,76 euros el litro, un 51% más caro que en la misma semana del año pasado. El secretario de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, alerta: «Nos estamos jugando la dieta mediterránea». Ávila explica que esta subida desorbitada de los precios se debe fundamentalmente a dos razones. Por un lado, el incremento de los costes de producción entorno a un 40%. Por otro, y más grave, continúa el secretario de COAG, es que la sequía ha hecho estragos en la cosecha de aceituna. «Es la peor cosecha de este siglo, normalmente en una hectárea se recogen 5.000 kilos y este año si acaso vamos a llegar a las 2.000», lamenta. Desde COAG avisan que con un 40% más de gasto y un 60% menos de cosecha los productores tendrían que incrementar los precios tres veces más.

Otra de las cosechas que ha mermado la sequía en Andalucía ha sido la del arroz. La comunidad andaluza es la principal productora de arroz y ya se ha confirmado que se ha producido un 20% menos. Este producto ya ha subido un 2,5% desde agosto y los productores prevén que siga aumentando.

Y si el aceite y el arroz son esenciales en cualquier casa andaluza, el marisco en Nochebuena no se queda atrás. No obstante, este año faltará en muchas mesas debido a su elevado precio. La previsión del presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE), Manuel Fernández, es que los precios del pescado fresco suban en torno a un 25%-30% con respecto a las Navidades del año pasado. «Todavía es pronto para notar la subida, que suele producirse dos semanas antes de Nochebuena, pero la previsión es que vamos a tener unos precios disparatados», apunta Belmonte. De hecho, aclara, «hay especies que ya están caras de por sí durante todo el año». Es el caso del langostino, que debido a la sobrepoblación del cangrejo azul, se está reduciendo su captura. A últimos de noviembre, los precios en lonja rondaban los 21 euros el kilo en el caso de los pequeños, 28 en el de los medianos y 38 en el de los grandes. La gamba blanca tampoco se queda atrás, con precios que rondan entre los 23 euros las más pequeñas y los 35 las grandes. «Con estos precios evidentemente bajará el consumo y algunos clientes optarán por productos de terceros países con peor calidad», advierte el presidente de FACOPE. Los pescadores andaluces aseguran que su situación es límite. No solo han tenido que hacer frente a los sobrecostes de producción, que se han elevado según un 40%, también a las vedas a la pesca de fondo impuestas por la Comisión Europea.

En lo que se refiere a las bebidas, la tónica es similar. Por ejemplo, en el caso de los vinos de Jerez, el Consejo Regulador aprecia una subida de costes de producción del 20-25%, no solo en lo referente al mosto y materias primas, también en el etiquetado y embotellado.

En los supermercados, las previsiones es que los consumidores miren más la cartera y desechen del carro los productos prescindibles para estas Navidades. No obstante, Francisco Jesús Díaz Cadenas, presidente del grupo de Alimentación Díaz Cadenas, apunta a que ya se perciben «señales de atenuación de esa subida explosiva de los precios”. En el caso de Díaz Cadenas, su presidente confirma que el coste medio de la cesta de la compra es similar al del año pasado, si bien «por el mismo precio ahora te llevas menos productos». Por eso, cree que en Navidades los consumidores dejen en los estantes los productos más prescindibles.