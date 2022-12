La Junta pide “sentido común o elecciones cuanto antes” frente a la “manipulación” del Código Penal

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP), ha abogado este lunes por la convocatoria de “elecciones cuanto antes” en España para que los ciudadanos opinen sobre la “manipulación” del Código Penal que, a su juicio, está impulsando el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en relación a tipos penales como los relativos a los delitos de sedición y malversación.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita al municipio de El Ejido (Almería), el consejero andaluz de Justicia ha criticado como “tremendamente negativo” que se utilice “el Código Penal como moneda de cambio de cualquier cosa”, y ha añadido que “mucho peor que legislar en caliente” en materia penal es “legislar a escondidas, por intereses, pensando en sacar adelante unos Presupuestos”, y “legislar en materia penal pensando en el interés particular del presidente del Gobierno, que es lo que está ocurriendo en estos momentos”, según ha añadido.

El consejero de Justicia del Gobierno andaluz ha agregado que “nos preocupa muchísimo la subasta que se está haciendo del Código Penal, cómo se están manipulando de una forma lamentable tipos penales con mucho arraigo en este país, que además responden a una necesidad social”, según ha continuado.

Nieto ha considerado que, en el caso del delito de sedición, es “más que evidente” que “se ha hecho un tipo penal a la medida de los independentistas para conseguir borrar lo que ya ocurrió el 1 de octubre” de 2017 --en referencia al referéndum independentista catalán celebrado aquel día de forma ilegal--, “pero sobre todo permitir que pueda haber en el futuro más situaciones de ese tipo”.

“Ahora se trata de hacer la prueba del algodón con la malversación”, según ha continuado el consejero, quien ha augurado que “al final se va a tratar de decir” que hay un “delito de malversación para los del PSOE y sus amigos”, y otro “para el resto”, algo que José Antonio Nieto ha tachado de “particularmente lamentable”, porque “es utilizar el Código Penal a la carta en el peor sentido de la palabra”. “Ojalá impere el sentido común u ojalá haya elecciones cuanto antes, para que los españoles sean los que puedan decidir si esa forma de manipular el Código Penal es lo que quieren, o si quieren un país normalizado, estable, donde se regule por el interés general y no por el particular de quien esté en la Moncloa”, ha reflexionado el consejero.

A preguntas de los periodistas, Nieto ha añadido que la Junta de Andalucía “no tiene ninguna competencia ni ningún margen de maniobra”, en relación a estas reformas del Código Penal, y en este momento “se está viendo si desde el nivel de los partidos políticos existe la posibilidad de tener legitimidad activa para plantear algún tipo de acción judicial”. “En este caso, desde la Junta de Andalucía tenemos la certeza de que no existe ninguna legitimidad activa, porque no hay ninguna competencia propia de la Junta que se vea amenazada”, según ha aclarado el consejero de Justicia antes de concluir que “aquí lo que está amenazada es la convivencia general de los españoles, y eso no está en el ámbito de ninguna comunidad autónoma” en particular.