La portavoz del PSOE andaluz: “La gente no me para en la calle para preguntarme por la malversación”

No hay debate en la dirección del PSOE andaluz, sino “apoyo al Gobierno” y la intención de “no contribuir a generar más ruido”. La portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha restado trascendencia a las reformas legislativas pactadas entre su partido y ERC en el Congreso de los Diputados y ha asegurado que “la gente no me para en la calle para preguntarme por la malversación”.

Férriz ha apuntado que el PSOE andaluz defiende la “legitimidad” del Gobierno y del Congreso de los Diputados para pactar las reformas legislativas que considere mediante “procedimientos ajustados a derecho” y ha insistido en el diálogo “permanente” con La Moncloa y con Ferraz, la sede central PSOE.

Por último, ha descartado que estas reformas tengan repercusión en las próximas elecciones municipales en Andalucía