El detenido por la muerte de su madre tiene denuncias previas de exparejas por violencia de género

El hombre de 39 años detenido este pasado domingo por su presunta relación con el asesinato violento de su madre, de 60 años, producido en el barrio malagueño de El Molinillo, tiene denuncias previas por violencia de género, si bien ninguna de ellas está activa. Así lo ha confirmado este lunes el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas.

Salas ha aludido a que el detenido e hijo de la víctima “tenía un historial conflictivo por hechos violentos”, fruto del cual, “ya había tenido problemas con sus parejas anteriores y había tenido denuncias de ellas” registradas en el sistema VioGén, pero ninguna activa en la fecha en que se produjeron los hechos. Sin embargo, la madre no había interpuesto ninguna denuncia al respecto, “aunque había episodios violentos con ella”, ha asegurado. “La madre intentaba protegerlo, ayudarlo, pero desgraciadamente no solo no ha podido, sino que ha acabado con su vida”, ha lamentado Salas.

La mujer fue hallada sin vida por otra hija de ésta en el interior de la vivienda ubicada en El Molinillo, en torno a las 10.00 horas. El cuerpo presentaba signos de violencia. La Policía Nacional inició una investigación a raíz de la muerte, que derivó en la detención de su hijo de 39 años por su presunta relación con los hechos. Según el subdelegado, “todo hace indicar que ha sido el causante de la muerte”, pero ha pedido “esperar a que la investigación dé sus frutos, concluya y pase todo a disposición judicial”. Fuentes policiales han informado de que la investigación continúa abierta y, de momento, no está previsto que el detenido pase este lunes a disposición judicial.