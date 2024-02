El alcalde de Sevilla avisa al PSOE-A que la retirada de su caseta "no tiene arreglo"

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha manifestado este miércoles que la decisión del Ayuntamiento de excluir al PSOE de las adjudicaciones de las casetas de la Feria de Abril al no haber abonado la tasa estipulada por la ordenanza reguladora, extremo que los socialistas achacan a problemas informáticos derivados de los ciberataques, "no tiene arreglo". Mientras el PSOE avisa de acciones legales para revertir dicha decisión municipal, el alcalde ha aseverado que el asunto ya está "zanjado" y "no tiene más recorrido".

En la rueda de prensa celebrada este miércoles sobre las inversiones municipales en los colegios públicos, el alcalde de Sevilla ha reaccionado a las últimas críticas del PSOE, que recientemente lamentaba que la comisión de adjudicación de casetas de la Feria de Abril del Ayuntamiento no tuviese en cuenta sus argumentos y elevase a la junta de gobierno la adjudicación a terceros de los módulos del espacio hasta ahora correspondiente a la caseta de los socialistas.

"No tiene arreglo. Es un debate zanjado y no tiene más recorrido", ha dicho el alcalde, asegurando que el PSOE, que insiste en que no abonó en el plazo habilitado la tasa de obligado cumplimiento para conservar los módulos de su caseta a cuenta de problemas informáticos y los ciberataques; "tiene los mismos derechos que cualquier otro sevillano y será tratado por el Ayuntamiento igual" que cualquier otra entidad.

Comisión municipal de casetas

En concreto, tras no figurar el PSOE en la relación de adjudicatarios de las casetas de la Feria de Abril, al no haber pagado la tasa obligatoria para la reserva de los módulos de su caseta, la comisión municipal de adjudicación de casetas, presidida por el PP y en la que participan todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, acordó dividir los módulos de la citada caseta en tres asignados a grupos familiares, uno más para entidades y el último de ellos para un solicitante que estaba en la lista de licencias perdidas en años anteriores y que llevaba 23 años en dicha lista.