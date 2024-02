Crisis del PSOE: de la pérdida de la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla a la de la caseta de la Feria

Sarajevo era un pequeño punto hasta el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ahí cambió la historia. El PSOE perdió la Junta de Andalucía, primero, tras más de 36 años de Gobierno, y el Ayuntamiento de Sevilla, después, y el revuelo pudo ser similar –en el primer caso– pero no superior. Los socialistas ahora han perdido la caseta de la Feria de Abril de Sevilla. Lo que pudiera parecer una anécdota fuera de las fronteras de la capital hispalense, puertas adentro tiene la lectura del último hito en la descomposición de un cuerpo. El presente es tan poderoso en el recinto ferial que, una vez dentro, el pasado se ha perdido y, a veces, hasta se prende en una hoguera con las reputaciones. «La hoguera de las vanidades» reinventada, la portada de la Feria encendida. El PSOE de Sevilla ha quedado excluido de la adjudicación de las casetas de la Feria de Abril formalizada por el Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, perdiendo así la caseta con la que tradicionalmente ha contado. El Consistorio subraya que «hay muchas facilidades para realizar el pago» y que revertir la situación del PSOE supondría incumplir la Ley. El partido, en un comunicado, apeló a la «imposibilidad» de acometer el pago telemático de la tasa por un «problema técnico» fruto de los «continuos ataques» informáticos. También criticó la «negativa» del Ayuntamiento a atender sus «justificaciones». Ahora, el PSOE puede estar más de 20 años sin caseta. El pasado año el Consistorio recibió más de 1.300 solicitudes y hay familias, asociaciones y empresas que esperan 30 años. Los socialistas, que no se han manifestado estos días sobre la tramitación del indulto al ex presidente Griñán por su condena en el «caso ERE», han anunciado un recurso judicial.

«Puestos a perder, vamos a hacerlo bien y que no falte un perejil. Esto pasa por no aplicar las incompatibilidades. Jugar a dioses y querer estar en todos sitios tiene estas cosas», señaló Luis Ángel Hierro, cabeza visible de los críticos a Espadas tras enfrentarse a él en las primarias del PSOE-A. Los críticos vienen reclamando responsabilidades a Espadas por las derrotas electorales y la pérdida de poder. Tras el último Comité Director, en el que anunció un «gobierno alternativo», Espadas pidió a «los que quieren enredar» que se alejen. La Feria de Abril de Sevilla, la segunda fiesta más importante de la capital andaluza tras la Semana Santa, no es sólo folclore sino que es un centro de contactos y negocios de primer orden. En el Real se realizan recepciones por parte de las autoridades y se establecen lazos y sinergias políticas, económicas y sociales. La caseta del PSOE, además, no es una caseta cualquiera. Se trata de cinco módulos, esto es, una de las más importantes, en la calle Antonio Bienvenida 79-87, a los pies de la portada, de las pocas de acceso libre. Entre las calles con nombre de torero señero y la del Infierno, en el imaginario sevillano el PSOE habita ahora mismo en el purgatorio. En la Feria de Abril, por ejemplo, Susana Díaz desactivó en 2010 una huelga de los autobuses de Tussam, con Monteseirín aún de alcalde y en plena lucha de poder en el seno del PSOE de Sevilla. Entre 2016 y 2018, el Real fue escenario también de las tensiones entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, mucho más orgánica y ferianta que Espadas. En su primera visita al recinto ferial, Pedro Sánchez se quedó plantado en la portada, acompañado por Celis, «enemigo íntimo» de Díaz y ahora vicepresidente del Congreso. En la precampaña de las autonómicas de 2022 que acabaron en mayoría absoluta de Juanma Moreno, Yolanda Díaz en plena ola, respaldó a la candidata de IU, Inmaculada Nieto, como cabeza de cartel en los albores de la pugna con Podemos. De aquellas sevillanas y esos desaires a la actual división con los morados en el Grupo Mixto del Congreso. Horacio Hermoso, último alcalde republicano de Sevilla llegó a invitar a Lluis Companys, a la Feria en 1936, tras la condena en el 34 por la declaración del Estado catalán, según «La huella borrada» de Antonio Fuentes.

Pedro Sánchez con Susana Díaz, en la feria de abril de Sevilla

El partido en Sevilla, dirigido por Javier Fernández, presidente de la Diputación y alcalde de La Rinconada, explicó que el 2 de noviembre de 2023 presentó ante el Ayuntamiento la solicitud de licencia de titularidad tradicional para la renovación de la caseta, conforme a lo dispuesto en la vigente ordenanza municipal; tras lo cual el 17 de enero descargó la carta de pago de la tasa. «Ante la negativa a considerar las justificaciones presentadas», la Agrupación Provincial del PSOE-A de Sevilla emprenderá de forma inmediata las acciones legales procedentes, en orden a la interposición de los recursos y reclamaciones que sean pertinentes, incluida la solicitud de medidas cautelares», señaló el PSOE mientras se entonan las sevillanas de «El adiós».