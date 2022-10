Tabernas celebra el gran evento del cine western europeo

La localidad de Tabernas y los legendarios escenarios de cientos de rodajes del género western, los poblados Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood, celebrarán del 28 al 31 de octubre una nueva edición del Almería Western Film Festival. Será la décimo segunda y rendirá homenaje a la figura del mítico actor italiano Bud Spencer, además de entregar el premio Tabernas de Cine a Gianni Garco, el legendario pistolero ‘Sartana’.

El “principal evento del cine western europeo” en palabras de su director, Guillermo de Oliveira, contará con “invitados sobresalientes que sorprendan a nuestro público”. La Sección Oficial de Wéstern incluirá seis largometrajes de España, EEUU, Costa Rica, Bolivia y Canadá que “podrán verse por primera vez en la provincia de Almería. En el caso de ‘Quantum Cowboys’ o ‘Borrego’ hablamos de estreno nacional y, aunque nunca ha sido nuestra prioridad tener estrenos absolutos porque la envergadura del festival lo impide, es un logro enorme conseguir traer filmes tan diferentes, representados por sus directores o su equipo artístico. Todas son películas extraordinarias y cualquiera puede ganar el premio”, ha explicado Oliveira en la presentación del evento.

Entre los reconocimientos, el festival otorgará los premios ‘Spirit of the West’ al director español Víctor Matellano, ‘Desierto de Tabernas’ a Carlos Rosado y ASFAAN a la empresa Malcamino’s. Además, la Sección Especial Panorama, fuera de competición y por tanto no valorable para el premio del Jurado pero sí para el público, comprende cuatro documentales de diferente tipología que trasladarán experiencias y ‘modus vivendi’ del wéstern en nuestro días. A la Sección Internacional de Cortometrajes Wéstern acudirán un total de 23 producciones de países como Reino Unido, Brasil, Holanda, Italia, Noruega, Estados Unidos, Rusia o Canadá. Se suma la Sección Outlaw, que da cabida a las creaciones de directores y productores nacionales e internacionales de corte más independiente que navegan en los márgenes del género.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, José Vélez, ha destacado que “con esta nueva edición del festival posicionamos a Tabernas y Almería como destino turístico y foco de atracción de la industria cinematográfica para el desarrollo de nuevas producciones, que, sin duda, fomentan nuestra economía”. El evento cuenta con el apoyo de entidades privadas y también de la Diputación provincial almeriense. La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, ha destacado que el Almería Western Film Festival “cumple con varios objetivos, como es la puesta en valor del legado cinematográfico de Tabernas y también da muestra de la evolución de la industria audiovisual en Almería, que cada vez es más importante para la economía de la provincia”.

La programación de AWFF 2022 se completará con una serie de actividades paralelas como la IX Ruta de la tapa, el V Concurso de Decoración de Escaparates y el VIII Concurso de Caracterización, además de presentaciones de libros y visitas guiadas. La Sección Especial Retrospectiva trae esta edición ‘Dos granujas en el Oeste’ de Michele Lupo (Italia, 1982), cuyo protagonista es Bud Spencer y cuenta como escenario de rodaje con el poblado Western Leone. Además, se proyectará ‘Condenados a vivir’ de Joaquín Romero Marchent (España, 1972), una proyección de la copia restaurada por Filmoteca Española en glorioso 35 mm. Considerado como un wéstern horror será la película de clausura del festival con motivo de la noche de Halloween.

Una fiesta del cine del Oeste que reconocerá también con el galardón ‘Desierto de Tabernas’ a Carlos Rosado Cobián, presidente de Spain Film Commission y responsable, en la sombra, de que algunas de las producciones internacionales más importantes de este siglo hayan elegido España, Andalucía y el Desierto de Tabernas para sus rodajes.

El alcalde de Tabernas, José Díaz, ha agradecido el “apoyo de los poblados para la celebración cada año del festival, administraciones autonómica y provincial, así como a las empresas privadas que demuestran su compromiso con Almería Western Film Festival para que siga creciendo y se consolide como el gran festival del cine wéstern europeo”.