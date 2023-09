Andalucía inicia la peregrinación al Cristo de la Luz de Dalías

El municipio almeriense de Dalías congrega cada año a más de 300.000 devotos en torno a sus Fiestas Patronales en Honor al Cristo de la Luz, convirtiendo esta cita en la tercera peregrinación más importante de Andalucía, Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y, desde 2023, también reconocida como de Interés Etnológico con categoría de Bien de Interés Cultural. Una localidad de apenas 4.000 habitantes que multiplica casi por diez su población hasta el tercer domingo del mes de septiembre, con la llegada de miles de personas y una expectación que «no solo supera las fronteras municipales y comarcales, sino también las provinciales», según el alcalde, Francisco Lirola. «La Hermandad del Cristo de la Luz, igual que puso la primera placa de señalización del camino del peregrino desde la Catedral de Almería, lo ha hecho desde pueblos como Roquetas de Mar, El Ejido, Berja o Balanegra, además de poblaciones de la Alpujarra como Laujar y Alcolea», ha explicado el primer edil, ante una dimensión que alcanza «una placa desde Sevilla que tendrá continuidad en Málaga, Granada y otros puntos de Andalucía, indicando el camino hasta los pies del Cristo en su santuario».

El pregón este domingo del presidente de la Diputación provincial de Almería, Javier Aureliano García, ferviente devoto y peregrino habitual desde la propia fortaleza catedral de la capital, dará paso a días de fe multitudinaria acompañada de «más de 2.000 kilos de pólvora y 72.000 cohetes, que lanzaremos en honor al Cristo de la Luz para hacer de la noche el día», como ha destacado el alcalde daliense. Unas fiestas que «no son solo religiosas», ya que «tenemos una programación intensa de actividades lúdicas para cubrir los intereses de la gente joven», con «un festival gratuito de música, el Alpujarrako», los «bailes tradicionales del Casino» y «los toros de fuego», como ha destacado el propio Lirola. «Queremos que la fiesta siga creciendo y para ello contamos cada vez con más colaboración de las administraciones». El regidor espera «más apoyo en el futuro» para culminar nuevos proyectos que mejoren «las rutas y senderos» con los que alcanzar la preciada imagen del Cristo.

La vicepresidenta de la institución provincial, Almudena Morales, ha calificado de «importante y multitudinaria» una cita que «supone una inequívoca seña de identidad que nos hace sentir profundamente orgullosos de lo que somos, de ser almerienses». Un encuentro eminentemente religioso en «un pueblo mediano, pero que recoge la pasión de innumerables peregrinos que consideran especial su relación con el Santo», según ha valorado Gabriel Lirola, hermano mayor de la hermandad dedicada al patrón daliense, y que justifica esa atracción social en «una larga relación histórica en comarca, de promesas personales y de leyendas que han generado un cariño único hacia nuestro patrón».

Y es que la mitología del Cristo de la Luz ha calado en la sociedad con historias como que «intentaron llevarse la imagen a un pueblo vecino y en el límite fronterizo entre ambos municipios se echó a pesar, resistiéndose a salir de Dalías», relata para La Razón Serafín Alférez, un vecino de la localidad. En esa narración heredada por la tradición «cuando le dieron la vuelta para volver a su pueblo, ya no pesaba, levitaba». «Por eso es considerado el ‘primer daliense’, porque es parte de este lugar». También conocido como ‘El Jefe’ en la localidad, el Cristo de la Luz ha salido «indemne de incendios, terremotos y catástrofes», y concentra tantos devotos del 9 al 17 de septiembre que Alférez recomienda «tener todo resuelto para unos días en los que vamos a estar volcados en la calle, aunque no entendemos vivir estas fechas de otra forma». Por su parte, otra ilustre daliense, la compositora y miembro del Coro del Cristo de la Luz, Pilar Ortega, resalta la «total» implicación de la ciudadanía para «la atención constante al peregrino, que las calles estén bien, porque somos los recepcionistas de algo grande». De hecho, Ortega asume las Fiestas como «una prueba de resistencia» para vecinos que «ponemos toda la pasión y la paciencia en días en los que el pueblo no para ni un segundo, sacrificando el descanso» ante la llegada de miles de personas y un complejo despliegue de seguridad.

El momento que se «vive con más intensidad» de estas jornadas dedicadas al patrón dalienses sería, según los propios vecinos, «la bajada del Cristo y la traca final del tercer domingo de septiembre», con la culminación de las fiestas y también el instante en el que se llenan las calles y «notas la ausencia del que falta».

En la actualidad, solo el más de millón de peregrinos devotos del Rocío y la Blanca Paloma de Almonte, en Huelva; y los más de medio millón de romeros de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar, Jaén; superarían el seguimiento social del Cristo de la Luz almeriense. «Un camino de fe y un activo económico que se debe potenciar para que esta comarca se enriquezca y para que se avance en términos de progreso y bienestar», ha apuntado el presidente andaluz, Juanma Moreno.