Baño previo y revisión: así entran los perros al Hospital para despedirse de su dueño en cuidados paliativos

“Cuando ya no hay muchas herramientas para poder curar, hay que acompañar y proporcionar el máximo confort posible a nuestros pacientes”. “Y esta visita lo hace posible, porque nosotros lo hemos podido comprobar”. Concepción Fuentes es coordinadora del proyecto ‘Tu mascota contigo’ del Hospital Universitario Poniente de El Ejido y una de las impulsoras de esta experiencia pionera por la que pacientes ingresados en el final de su vida tienen la “oportunidad de despedirse” de sus animales de compañía en su habitación. “Lo hemos hecho intentando que sea de la manera más segura, para el paciente, para las familias y para el entorno”, explicó tras la presentación de un recurso que ya se ha puesto en marcha y donde “se va a involucrar muchísima gente de todas las disciplinas sanitarias, incluso de los servicios de limpieza, del Colegio de veterinarios y también del departamento de prevención; que ha hecho un trabajo increíble”. “Es una labor que hace más humano nuestro trabajo”, afirmó con voz quebrada por la emoción Fuentes, incidiendo en que “lo hemos hecho de la mejor manera posible, pensando en el paciente, en el animal y quedando abiertos a cambiar o añadir todo lo que sea necesario, de forma positiva”.

Aunque existen precedentes de acercamiento de mascotas a pacientes en lslas Baleares o en tratamientos oncológicos con niños, es la primera vez que se registra en España que un hospital habilite un servicio para la entrada de los canes hasta la habitación del enfermo terminal, posibilitando ese encuentro que “estábamos convencidos que era una necesidad sentida por un tipo de pacientes, en la que creíamos, pero que había que darle soporte con todas las garantías posibles”. Reyes Álvarez-Ossorio, responsable del Servicio de Prevención y Vigilancia Epidemiológica, apuntó que el “desafío ha sido poner todas las trabas posibles para que el proyecto pudiera salir adelante con garantías”, ante las posibles dudas ante el riesgo sanitario que puede suponer la circulación de una mascota por pasillos hospitalarios. El departamento de prevención del hospital ha determinado “los posibles problemas y cómo solventarlos, poniendo por delante la seguridad sanitaria, la necesidad del paciente y el bienestar de la mascota” y “hemos encontrado un procedimiento que controla todas las partes”, de una forma “humana, segura y confortable”.

El director gerente del centro, Pedro Acosta, informó de que “a lo largo de los últimos años han sido varios los pacientes en cuidados paliativos ingresados en el Hospital Universitario Poniente que han solicitado al personal que le atiende la posibilidad de despedirse de su mascota, con quien mantiene un fuerte vínculo emocional”. De hecho, María Terese Estévez, subdirectora de cuidados de enfermería y presidenta de la comisión de humanización del hospital, reconocía que “este proyecto no surge de la nada, sino a propósito de un caso en 2018, con un paciente joven que convivía con su perro y que recordamos dando las gracias a su familia”. “Fueron ellos quienes, en ese momento, junto a los sanitarios que supieron ver más allá, nos abrieron los ojos e hicieron posible que nos echáramos adelante y lo hiciéramos”. “Si bien es cierto que también nos dimos cuenta de que no se podía hacer de forma improvisada y alocada, fue el inicio de ponernos a trabajar para que hoy sea una realidad, regulada y con un método seguro”. Tras varias interrupciones, entre ellas la pandemia del Covid-19, “donde se cerró la posibilidad de visitas y no tenía sentido siquiera plantearlo”, ya está en funcionamiento una nueva experiencia para la humanización del Hospital Universitario Poniente, que suma más de 30 proyectos en este campo.

El proyecto es pionero en España La Razón

Colaboración necesaria del Colegio de Veterinarios de Almería, que se encargará de dar validez a la salud del animal mediante los propios registros de la mascota porque “no hay evidencias que impidan visitas de perros sanos a sus propietarios, siempre que cumplan con los tratamientos obligatorios, vacunas y desparasitaciones; y hayamos minimizado la posibilidad de transmisión de microorganismos resistentes a los antimicrobianos entre ambos”. La presidenta del órgano almeriense, Yasmina Domínguez, apuntó también que “el bienestar mutuo que genera la convivencia con un animal de compañía es innegable y, además, mutuo”.

La forma de actuación es muy sencilla, con una guía que contempla los casos en los que puede llevarse a cabo la visita de la mascota al hospital y las pautas a seguir. Incluirá un baño previo y posterior a la entrada del animal en el recinto y entre los colaboradores también empresas como Purina, Leti Pharma o la Agrupación Mutual Aseguradora; con la cesión de materiales para la higienización correcta del animal.

“Con esta iniciativa, El Hospital Universitario Poniente, vuelve a demostrar que tiene como una de sus principales señas de identidad el bienestar del paciente”, valoró en la inauguración del servicio el delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz. El último, la posibilidad de un último consuelo con un miembro más de la familia.