Adra es la ciudad más antigua de Almería y en el yacimiento del Cerro de Montecristo podemos retroceder más de 2.800 años en el tiempo para explorar sus orígenes en las huellas de Abdera, un puerto comercial de importancia milenaria durante las épocas púnica y romana. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993, esta elevación a casi cincuenta metros del nivel del mar revela una importante economía basada en la agricultura, la pesca, la industria de salazones y la minería. Sin embargo, pese a la realización de varios trabajos arqueológicos desde la década de los 70, los últimos en 2019, siguen siendo más los misterios que las certezas que esconde.

«Los trabajos no han terminado, ni científicos, ni de conservación», explicó José Luis López Castro, Catedrático de Historia de la Universidad de Almería (UAL) y director de la excavación más reciente, señalando que «la falta de financiación sigue siendo el principal escollo para conseguir la puesta en valor de los restos». Desde la UAL se estaría «trabajando aún en la memoria» de esos trabajos que «quedaron interrumpidos por la pandemia, dejando a medias labores de consolidación y protección de los hallazgos». Si bien los investigadores prepararon «un proyecto de seguimiento arqueológico que luego se modificó para contemplar un acceso peatonal por la ladera que todavía no se ha terminado», se habrían «atascado» algunas «subvenciones previstas por el Ayuntamiento de Adra que culminarían los trabajos de prospección y musealización», como lamentó el historiador al respecto. «Hay hasta tres puntos de interés arqueológico sobre los que queremos seguir trabajando», concretó Sánchez Castro, con «unas piletas de salazones en primer lugar, además de restos de viviendas en otra excavación y un tercer lugar de estudio que identificamos con la muralla fenicia de la ciudad».

Sin embargo, estos lugares serían aún solares repletos de maleza, sin carteles que indiquen al transeúnte el valor de lo que está viendo, porque «están vallados y no se pueden tocar de ningún modo hasta que el proyecto pueda volver a ponerse en marcha», como afirmó el alcalde abderitano Manuel Cortés, indicando que «no es abandono, sino un signo de la protección que tiene para que no se altere lo más mínimo». El Consistorio persigue la puesta «en valor del Cerro de Montecristo, que sea visitable, a través de un proyecto de musealización que vendrá tras el descubrimiento total del yacimiento, con un acceso norte desde la entrada de la Alquería». No obstante, dependería de «fondos Next Generation para poder llevarlo a término», ante los elevados costes de la iniciativa.

Precisamente, en 2023 el Ayuntamiento de Adra quedó fuera de ayudas europeas a las que optaba para la conservación del Patrimonio y por valor de tres millones de euros para conseguir «que sea visitable, con paneles informativos y actuaciones que den esplendor a toda esta zona que deja ejemplos de herencia romana un poco más abajo, con las piletas de salazón que ya dejamos expuestas bajo vidrio y a las puertas de la ermita de San Sebastián», precisó el regidor de Adra.

En este sentido, el delegado de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, destacó que «es el pueblo más antiguo de la provincia y está entre los cuatro más antiguos de España», comprometiéndose a «darle la importancia que eso merece» y «poner Abdera sobre la mesa de la consejería» para «dar datos de fechas y actuaciones no dentro de mucho». «Ahora estamos centrados en la Alcazaba y el castillo de Vélez Blanco, pero daremos también un impulso desde la Junta de Andalucía para poner en valor el cerro de Montecristo», declaró Alonso ante posibles fechas y ejecuciones.

Y es que «las cosas de palacio van despacio, pero pensamos que en Almería se tarda más tiempo del que se debería en intervenciones relacionadas con el patrimonio», declaró Gracián Aguilera, vicepresidente de la asociación cultural Athena, porque «entendemos que cuando se excava y se van encontrando cosas, hay que proteger, pero habría que tener un plan director claro que desarrolle la idea concreta de qué se quiere hacer aquí». Desde este colectivo ejidense se aboga también por «la puesta en valor de 2.800 años de historia, de la primera ciudad en el sentido literal de la provincia junto con Barya, de la que tenemos constancia en la provincia». Son «muchos siglos de historia, visigodos incluso bizantinos, etcétera; pasaron por aquí; y hay mucha información que todavía no poseemos de ello y está, claramente, a nuestro alcance».

Muchas piezas aparecieron desde hace décadas y se encuentran expuestas en «el Museo Arqueológico de Almería y en el Museo Arqueológico Nacional», como apuntó Javier Sánchez-Real, funcionario municipal del Museo de Adra que a su vez contiene «una colección romana y fenicia» muy interesante «en la tercera planta» del edificio. Objetos entre «los grandes atractivos que sorprenden al visitante», confirmó el también historiador de arte, señalando que «siempre estamos dispuestos a subir, con cualquier visitante, al cerro que tenemos a nuestras espaldas, para mostrar las huellas de una sociedad que llegó a conectar comercialmente todo el Mar Mediterráneo».