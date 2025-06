El clan Los Saúles de Adra pide ayuda por estar “tirado en la calle” tras el tiroteo mortal

El clan de Los Saúles ha pedido ayuda institucional por estar "tirado en la calle", una semana después del asesinato de un joven de 23 años del clan de Los Lateros en la barriada de El Puente del Río de Adra (Almería) presuntamente a manos de un miembro de Los Saúles.

Varios integrantes de este último grupo familiar han difundido mensajes en redes sociales reclamando protección, ayuda económica y el fin del “asedio policial” que, según han afirmado, les impide volver a sus viviendas.

En audios y vídeos difundidos a través de WhatsApp y TikTok,varios miembros de Los Saúles han insistido en que el crimen fue un “accidente”, han asegurado que no buscan represalias, aunque han advertido que la situación se está volviendo insostenible.

“Nos están obligando a que mis hijos pasen necesidad y eso no lo voy a permitir. Si nos quieren matar, que vengan y que nos maten, pero vamos a entrar a nuestras casas”, ha manifestado uno de ellos.

En uno de los mensajes más extensos, otro ha relatado que el presunto autor del crimen intentó socorrer a la víctima tras el disparo y ha asegurado que no hubo intención homicida.

“Esto fue como el que está limpiando un arma y se le escapa un tiro”, ha manifestado, al tiempo que ha acusado a Los Lateros de provocar posteriores actos violentos como la quema de casas y coches y ha lanzado un mensaje desafiante: “Cuando menos te lo pienses vamos a traer 20 hombres y vamos a ver quién se queda con el pueblo”.

Otro integrante del clan ha reclamado al subdelegado del Gobierno, José María Martín, y al alcalde de Adra, Manuel Cortés, que asuman responsabilidades.

“Yo no soy un asesino, pero si ustedes no meten mano en esto, va a pasar algo. Mis hijos están sin colegio, sin médicos. No quiero jaleo, pero no me voy a quedar en la calle”, ha avisado, solicitando que se indemnice a las familias desalojadas para facilitar su traslado a otra provincia.

En similares términos se ha expresado un tercer portavoz, que ha afirmado no haber regresado a su casa por respeto a la familia de la víctima, pero ha insistido en que no aguantará mucho más.

“Mis hijos parecen bichos. Quiero una vida digna para ellos. Que nos paguen las casas y nos vamos a otro pueblo”, ha manifestado, responsabilizando a las autoridades de cualquier nueva tragedia que pueda producirse si no se interviene.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería ha dicho este lunes a los medios que se trabaja en dos líneas: la investigación del homicidio y la garantía de la seguridad ciudadana. “Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no descansan”, ha afirmado Martín, quien ha recordado que se celebró una Junta Local de Seguridad para coordinar la respuesta institucional.

“Seguimos trabajando para esclarecer los hechos y poner a disposición judicial a los responsables, así como para reforzar la presencia policial en la zona”, ha dicho, subrayando que cualquier novedad relevante se comunicará “siempre que la actuación judicial lo permita”.

Desde el crimen, se han producido al menos dos incendios en viviendas vinculadas al conflicto entre clanes y la quema de un vehículo junto a la iglesia de El Puente del Río.

La Guardia Civil mantiene un dispositivo reforzado en la zona, donde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido declarar la comarca del Poniente como “zona de especial singularidad” por el auge del crimen organizado y el contrabando de combustible para narcolanchas.

A preguntas de los medios de comunicación, el subdelegado de Gobierno ha señalado este lunes que la investigación en relación al crimen, que se habría iniciado a raíz de quejas por el volumen de la música que había puesto la víctima, trata de "esclarecer los hechos definitivamente" para así "poner a disposición judicial al autor o autores" de los mismos.

Si bien se identificó inicialmente a una varón de casi 60 años del 'clan de Los Saúles' como autor material de los hechos, la Guardia Civil no ha determinado oficialmente quién habría sido la persona que disparó la escopeta con la que se produjo el homicidio, toda vez que tampoco han señalado a otros identificados.

De otro lado, Martín ha apuntado las labores de coordinación que se dan entre Guardia Civil y Policía Local de Adra para tratar de "garantizar" la "seguridad" en la zona donde, a la madrugada siguiente del crimen, ardieron cuatro viviendas y donde también, a los dos días posteriores, ardió un vehículo aparcado junto a la parroquia.

"Seguimos trabajando en la investigación y, por supuesto, en garantizar una cuestión tan básica como la seguridad ciudadana", ha recalcado el subdelegado quien, en cualquier caso, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que "no descansan en su labor", según ha recalcado.