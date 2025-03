Esta provincia tiene la tasa de sobrepeso más alta de España: un 44% de la población afectada

El día 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una enfermedad crónica que consiste en la acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo (mayor a 30 kg/m2). Los expertos afirman que es la epidemia del siglo XXI.

El doctor Ricardo Belda, coordinador de la Unidad de Obesidad y cirujano bariátrico del Hospital Vithas Almería, analiza esos datos. "La obesidad no para de crecer. Desde nuestra Unidad de Obesidad queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a los pacientes que se enfrentan a esta enfermedad: no hay motivo para temer la cirugía bariátrica. En el pasado, las intervenciones eran más complejas porque se realizaban con cirugía abierta, lo que conllevaba mayores riesgos. Sin embargo, hoy en día, gracias a la laparoscopia y a la experiencia de los especialistas, estos riesgos son mínimos, en muchos casos incluso menores que los de no operar. Es importante recordar que la obesidad es una de las principales causas de mortalidad y problemas de salud en el mundo occidental", confirma el Dr. Belda.

Por otro lado, la Unidad de Salud Cardiometabólica de Vithas Sevilla, liderada por el Dr. Cristóbal Morales, pone el foco en la humanización en los tratamientos de obesidad. En este punto, el Dr. Morales recalca que “existen más de 50 causas ligadas a la obesidad, factores hormonales, ambientales, sociales e incluso de trastornos del sueño y el propio estrés”. Siendo esta patología una pandemia del s.XXI en la cual “los pacientes son víctimas y debemos trabajar para quitarles el sentimiento de culpa, que afecta de lleno a su bienestar psicológico y mina su autoestima”. La formación de los especialistas es clave en este punto para realizar un diagnóstico preciso y tratar la enfermedad de una forma más humana.

Hay que señalar que Almería tiene la tasa más alta de personas con sobrepeso en España, con un 44,1% de su población.

La obesidad infantil y actividad física

La obesidad infantil y adolescente es un problema serio, que no solo afecta a la salud física sino también conlleva un impacto psicológico (baja autoestima, ansiedad, depresión, problemas de integración…). Sin embargo, “puede prevenirse con hábitos saludables desde la infancia. La clave está en la alimentación equilibrada, la actividad física regular y el apoyo de la familia para fomentar un estilo de vida saludable. Implementar pequeños cambios en la rutina diaria puede marcar la diferencia en la salud y bienestar de los niños y adolescentes”, afirma el doctor José Enrique Sánchez, jefe del servicio de Pediatría de Vithas Xanit y Vithas Málaga.

Uno de los principales métodos para el control de la obesidad en adultos y jóvenes es la actividad física. “El sedentarismo se está instaurando en nuestro modelo de vida cada vez en rangos de edad más temprana, y se establece como un factor determinante en el aumento de tasas de población obesa. Mediante la actividad física y el deporte luchamos contra la obesidad consiguiendo, aumentar la quema de calorías, así como el metabolismo basal, mejorando nuestra composición corporal, disminuyendo el porcentaje de masa grasa y aumentando el de masa magra. Además de ayudar al control del peso con el ejercicio físico vamos a conseguir disminuir el estrés, fomentar hábitos saludables y ayudar a fomentar la socialización. Por todo esto es importante que incluyamos el ejercicio físico dentro de nuestras rutinas diarias”, concluye el Dr. Jerónimo Amores, médico del Deporte Vithas Málaga.

Aula Salud en Vithas Granada

En el marco del día Mundial de la Obesidad, el Hospital Vithas Granada organizará dos Aula Salud dirigidas a personas con esta enfermedad. El objetivo de estos foros es potenciar puntos de encuentro donde el acompañamiento al paciente y un trato personalizado contribuyan a un mejor abordaje de enfermedades complejas como esta.

La primera de ellas fue “Alimenta tu bienestar: Estrategias nutricionales para vencer la obesidad”, el 26 de febrero, y el 6 de marzo tendrá lugar la jornada “Mentalidad y hábitos saludables para vencer la obesidad”. En ella, la psicóloga del hospital, Mª José Aróstegui, compartirá con los asistentes las claves para lograr una relación saludable con la comida. Factores como la gestión emocional, la autoestima o la relación con la comida, son esenciales ya que “para lograr un cambio real y sostenible hay que entender que la obesidad es una enfermedad compleja que hay que abordar desde diferentes prismas”, tal y como afirma la especialista.