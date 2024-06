«Los petaqueros no tardarán en rearmarse» para las narcolanchas de Adra

«Es una operación de gran impacto, importantísima», valoró el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, tras el despliegue esta semana de «más de doscientos agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera» de la Agencia Tributaria en las localidades de Adra y Berja, para la denominada operación Ovidio. Fueron «35 entradas y registros, de manera simultánea», para dar «un duro golpe a la logística que apoya en narcotráfico y el tráfico de seres humanos» en esta zona, con participación de medios marítimos y aéreos que se tradujeron en «hasta 24 detenciones», de las que «13 personas han pasado a disposición judicial, 6 de ellos han ingresado en prisión provisional» y «7 han quedado en libertad con cargos, pero con la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país» durante la causa abierta contra ellos. Además de las detenciones, el operativo ha inutilizado cuatro «narco-embarcaderos», intervenido combustible, vehículos de alta gama y dinero en efectivo, porque «es importantísimo cortar el suministro de las mafias», declaró Martín. «Y esta batalla la vamos a ganar», concluyó. También el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aludió a un operativo que continúa abierto y con investigaciones secretas, con el «objetivo de atacar la infraestructura que apoya la actividad de las narcolanchas» dentro del «Plan de del Campo de Gibraltar en el que se ha incluido Almería».

Sin embargo, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) recuerdan que «igual que han comunicado todos los registros en almacenes, con decenas de vehículos de alta gama, podrán reconocer que toda esa infraestructura no se hace en un día ni en dos». El portavoz en Almería, Víctor Vega, recordó que «el año pasado ya hubo una operación del GAR de la Guardia Civil y se detuvo a ocho personas», por lo que «veremos el verano que nos espera» porque ya «estamos peor que el año pasado y los tiempos más duros en cifras de inmigración» y «estas mafias se rearman muy rápido». De hecho, según Vega, «hace dos años ya se hablaba del ‘Cortijo del Latero’, ya hace dos años se había desarticulado, el año pasado otra vez».

Sin leyes específicas

«La actividad de las mafias en el mar es muy intensa y el problema que se encuentra Adra es la cantidad de invernaderos a pie de playa». «Es muy fácil camuflar un almacén para esa logística de los ‘petaqueros’ en el Poniente” almeriense», precisó. Y es que «no hay leyes específicas contra esa actividad concreta de los petaqueros, se tira del blanqueo de capitales o de delitos más complejos» cuando en realidad «estamos hablando de gente que llevan latas de combustible y suministros» para la comisión de «delitos de narcotráfico y de personas». Operaciones «en las que interviene Vigilancia Aduanera porque se tira de blanqueo de capitales, asociación ilícita o banda organizada, para buscar refugio a estos ilícitos», según apuntó Vega, ya que «cuando nos los encontramos en el mar y ya han entregado el combustible o, incluso llevándolo, se ríen de nosotros». «A ellos no les duele perder tres mil litros, porque está muy bien pagado y lo van a recuperar», manifestó Víctor Vega, poniendo sobre la mesa «el déficit diario de efectivos» porque «para estos operativos especiales el GAR viene de Logroño, el CRS de Sevilla, Valencia o Madrid; el helicóptero desde Granada… Pero luego se van». «Aquí no tenemos medios aéreos, se hace una operación, pero el resto del tiempo la manta sigue siendo muy corta, cada verano es más duro y viene más carga de trabajo», señalaron desde la asociación de Guardias Civiles, con referencias a «unidades fantasma, fuera de catálogo», que no siguen «la realidad y necesidades de las unidades» y ante una realidad con «más carga de trabajo y los mismos efectivos que hace 30 años».

De esta forma, la AUGC señala que “no tenemos medios marítimos suficientes” para abordar la problemática creciente de las narcolanchas en toda la provincia de Almería, lamentando que “llevamos media docena de peticiones para una reunión con el delegado de Gobierno en Andalucía” y “tenemos una guerra abierta con el director de la Guardia Civil” porque “viene a ordenar y no a dialogar” y “estamos perdiendo derechos y lo peor es que somos convidados de piedra en cualquier tipo de decisión” respecto a la seguridad frente a la capacidad de acción de la provincia de Almería.

Desde subdelegación de Gobierno se aseguró que se han invertido más de 120 millones de euros en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia desde su incorporación al Plan Especial del Campo de Gibraltar.