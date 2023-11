El popular José Antonio Torres, ya es el alcalde con más edad de España

José Antonio Torres (PP), de 98 años, ha vuelto a convertirse en el regidor de mayor edad de España al prosperar la moción de censura que ha arrebatado la alcaldía de Chercos a Eduardo Mesa (PSOE).

En el pleno celebrado este martes, Torres ha logrado cuatro votos a favor -los dos de su partido, uno de Vox y otro de Independientes por Chercos (IxC)-, mientras que el edil de Ciudadanos, Luis Francisco Barrado, sobrino político del candidato popular, no ha asistido a la votación. La moción fue registrada el pasado 30 de octubre y, según se recoge en la iniciativa impulsada por PP, Vox e IxC, se presentó por la "incapacidad de llevar adelante políticas en defensa del municipio".

El nuevamente primer edil de Chercos ha sido recibido en el Ayuntamiento con una lluvia de billetes falsos y una sonada pitada de vecinos de este pueblo de algo menos de 300 habitantes de la comarca del mármol de Almería.

Junto a diputados provinciales como Eugenio González y Álvaro Izquierdo, además de alcaldes de la zona, todos ellos custodiados por cuatro agentes de la Guardia Civil, Torres ha sido recibido con gritos de “sinvergüenza”, “que no, que no te hemos votado”, o “vienen de Almería a quitarnos la Alcaldía”. Una vez en el salón de plenos, Torres apenas ha dirigido unas palabras a los asistentes, mientras que la portavoz de Vox, María del Mar Tripiana, y la de IxC, María Encarnación Franco, no han intervenido.

Sí lo ha hecho el portavoz socialista y hasta este martes regidor de Chercos, Eduardo Mena, quien se hizo hace unos meses con la alcaldía gracias precisamente al apoyo de IxC y la abstención de Ciudadanos. Mena ha asegurado que tuvo la oportunidad de presentar una moción de censura en el anterior mandato, pero no lo hizo por “dignidad” y para “no dividir al pueblo”, que según él es lo que ha ocurrido ahora, a la vez que ha mantenido que Torres no está capacitado para ser alcalde.

“Presentar una moción de censura sin motivos justificados no es moralmente correcto. Esto está haciendo mucho daño a Chercos (…) Franco (IxC) en la anterior legislatura interpuso hasta cinco denuncias a Torres que nos están costando 15.000 euros a los vecinos. Y ahora lo apoya”, ha espetado.

“También me pidió a mi el apoyo para presentar un moción de censura pero no lo hicimos por dignidad manteniendo así a un desagradecido alcalde. Ahora demuestran que nos les importa Chercos y solo buscan intereses personales”, ha abundado.

A la salida del pleno, ha hablado en nombre del alcalde el diputado provincial Eugenio González (PP), quien ha sostenido que Torres trabajará desde el primer día para evitar conflictos, toda vez que ha incidido en que es amigo de Mena y que ambos reconducirán esta situación.

Sin embargo, los manifestantes, principalmente mujeres y entre ellas algunas de edad avanzada, han seguido al anciano regidor Torres entre abucheos hasta la puerta de su casa, así como a la edil de IxC hasta el bar en el que se ha introducido, todo ello mientras los agentes de la Guardia Civil velaban para que no pasase nada.