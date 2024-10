Vox sí habla de violencia de género cuando el agresor es extranjero

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Ricardo López Olea, comenzó su rueda de prensa para denunciar las listas de espera en dependencia «lamentando profundamente y condenando la muerte de una mujer en la provincia de Almería a manos de un marroquí con el que compartía cuatro hijos». «Seguimos con esta lacra de asesinatos, digamos machistas, con la que tenemos que acabar», aseguró, apelando a que esta declaración «sirva para aclarar cualquier tipo de duda al respecto de mi formación con este tema en el que las ideas las tenemos absolutamente claras y las hemos dejado absolutamente claras en repetidas ocasiones».

Así, Vox denunciaba el noveno caso de violencia de género en Andalucía este año, subrayando el origen del asesino confeso y pese a que no se pronunció en el octavo, ocurrido en la misma provincia y hacía apenas veinte días. Entonces el agresor, de origen y nacionalidad española, no pudo acabar con su propia vida tras apuñalar a su esposa de 70 años en el municipio colindante de Roquetas de Mar. En esa situación, no hubo lamento alguno por parte de la formación presidida por Santiago Abascal, que hasta ahora nunca había hecho una referencia directa a la «lacra de violencia machista», tras la utilización de eufemismos como «violencia intrafamiliar», ausentarse de comisiones vinculadas al fenómeno o, incluso, presumir de ser «la única formación que se ha mostrado en contra de La Ley de Violencia de Género que ha arruinado la vida de hombres inocentes», como refería la diputada nacional por Almería, Rocío de Meer, tras un encuentro con la Asociación Custodia Compartida.

De hecho, a través de la red social X, Vox Parlamento de Andalucía posteaba una noticia para señalar: «¿Cuántas feministas saldrán a manifestarse por este asesinato? Ninguna. ¿Guardarán el PP y la izquierda un minuto de silencio en el Pleno del Parlamento de Andalucía? No, son una panda de hipócritas». Nada más lejos de la realidad, pues ese mismo día la Plataforma Feminista por Almería se concentraba junto a cientos de personas en la Plaza de las Velas de Almería al grito de «no más violencia contra las mujeres». A través de un manifiesto apelaron a que «en nuestro país se está perpetuando un asesinato machista cada tres días», criticaron que «el incremento de la violencia machista sigue avanzando» y censuraron «los cambios de rumbo político y al neoliberalismo rampante, que hacen que entremos en franco retroceso»; mostrando su «rechazo a aquellas asociaciones y partidos que niegan la violencia machista y que, con su execrable actitud, son cómplices de los asesinatos machistas».

En este sentido, Aurelia Jiménez, portavoz de la Plataforma de Acción Feminista de Almería, aseguró a LA RAZÓN que «descartamos ese sesgo xenófobo porque ya sabemos que la violencia machista no entiende ni de nacionalidad, ni de edad, ni de clase social». El perfil del maltratador es «hombre, machista y con una interpretación patriarcal de la convivencia», explicó Jiménez, recordando «otros desgraciados ejemplos, como el de Roquetas, donde el agresor era vecino y de nacionalidad española». Sin embargo, en ninguno de los actos de protesta posteriores a estos asesinatos en Almería pudieron verse a representantes de Vox, lo que genera dudas en el colectivo de que su implicación contra la lacra de la violencia machista sea real.

De esta forma, desde la plataforma feminista almeriense inciden en que «hasta que esto no sea una cuestión de Estado, que todas las administraciones se unan con un mismo discurso, esto no va a acabar en la vida». «Por lo que sabemos, hay formaciones políticas que no están participando en las reuniones y grupos de trabajo para avanzar en las soluciones», declaró Jiménez, convencida de que «si los feminicidios persisten e incluso aumentan, a pesar de la legislación en materia de violencia de género, es necesaria una respuesta contundente y eficaz por parte de todas las administraciones».

Ya el pasado año el presidente de Vox, Santiago Abascal, presentó un documento para luchar contra la violencia contra las mujeres, rechazando el uso del término «de género» al considerarlo como «un concepto ideológico». Negó que les cueste «verbalizar» estos asuntos, señalando que sí pronuncian las palabras maltratador, violador o asesino.