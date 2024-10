La amarga queja de la alcaldesa de Jerez por un aeropuerto que "muere de inanición"

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha avisado de que hay "una clara intención" desde el Gobierno de España de "matar por inanición y aburrimiento" al aeropuerto de esta localidad a través de lo que ha llamado "un sándwich" entre los aeropuertos de Málaga y Sevilla, y que al final derivaría en el cierre de esta infraestructura jerezana. En un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol celebrado en Jerez, la alcaldesa ha puesto sobre la mesa la falta de combinaciones existentes con la capital de España, algo que no ocurre con la ciudad alemana de Colonia, como ha puesto de ejemplo.

"A un jerezano le resulta más fácil ir a Colonia o ir a cualquier país del mundo que ir a la capital de su país, y eso de verdad que es un auténtico problema", ha señalado García-Pelayo sobre los vuelos que acoge el aeropuerto. En ese sentido, ha lamentado que desde el Gobierno la solución que se les ofrezca cuando reclaman más líneas es que se "subvencione" desde el ayuntamiento, lo que supondría un gasto de "12 millones de euros" en el caso de una ruta con Madrid. Así, ha criticado que sea Jerez quien deba pagar esta inversión cuando el beneficio "se lo lleva" el Gobierno central porque "los vuelos te los pagan a ti".

Según García-Pelayo, esta negativa parte de la idea de que hay "otros trayectos más rentables" que Jerez, cuando en su opinión el avión es "un servicio público" que por tanto "no se debe medir por la rentabilidad". "No creo que ningún servicio público sea rentable, los servicios públicos lo que hay que intentar es que sean lo menos deficitario posible, pero lo cierto es que con la excusa de la rentabilidad, nos distraen", ha denunciado la alcaldesa de esta localidad.

Sobre las obras tan reclamadas en la provincia de Cádiz del tercer carril de la antigua autopista de peaje AP-4, que la une con Sevilla, la alcaldesa de Jerez ha asegurado que el Gobierno de España "discrimina especialmente" a la provincia en este asunto. "No quiero de verdad quitarle nada a Sevilla, pero lo que no es justo es que todas las inversiones del Gobierno de España en materia de carreteras se queden en la provincia de Sevilla", ha lamentado María José García-Pelayo.

Siguiendo sobre este asunto, ha puesto de ejemplo el desdoble de la Nacional IV, que era "la alternativa al peaje", y las obras del tercer carril de la AP-4, donde en ambos casos las obras "finalizan en la provincia de Sevilla". "No sé si es por criterios económicos, por criterios políticos, no voy a entrar en ello, pero cuanto menos nos merecemos una explicación", ha reclamado la alcaldesa jerezana. García-Pelayo se ha referido también a las infraestructuras ferroviarias de su ciudad, preguntándose por qué el tren de Alta Velocidad, el AVE, no llega hasta Jerez cuando "la inversión prevista era que llegase a Jerez o a la provincia de Cádiz".

"Hay tantas cuestiones que habría que abordar, que habría que reivindicar, tantas cuestiones que creo que merecen una explicación por parte del Gobierno de España, que estábamos aquí toda la mañana", ha manifestado la alcaldesa, quien ha reiterado que "no entiende el castigo permanente a esta provincia y en concreto a esta ciudad".