Andalucía afronta con "poca fe" la Conferencia de Presidentes

El Gobierno andaluz ha expresado que afronta con "poca fe" en cuanto a resultados la Conferencia de Presidentes que se desarrollará el viernes en Barcelona y que el Ejecutivo español ha tenido que "salvar in extremis" aceptando incorporar asuntos que le han planteado comunidades del Partido Popular.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha manifestado que al Gobierno central "no le ha quedado más remedio que moverse para salvar 'in extremis' esta Conferencia de Presidentes" y ha dicho que no es "tan extraño" que las comunidades autónomas quieran hablar de asuntos como la financiación autonómica, los problemas ferroviarios o del apagón.

"Es decir, los problemas que afectan a los ciudadanos", ha agregado España, quien ha recordado que, con el reglamento de la Conferencia de Presidentes en la mano, el Gobierno central tiene la "obligación de hacer caso" cuando más de diez comunidades solicitan las introducción de determinados temas.

"Estamos acostumbrando a un Gobierno que cada vez le gusta más saltarse la ley a la torera, pero en este caso no lo ha logrado", ha indicado Carolina España, quien ha recalcado que la Junta considera fundamental abordar la financiación autonómica porque con la financiación de esta comunidad "no se juega". Ha insistido en criticar que el Ejecutivo central, además de no tener intención de "reformar" el sistema de financiación, rechace la puesta en marcha de un fondo de nivelación que compense a las comunidades "infrafinanciadas", entre ellas Andalucía, que cada año está "perdiendo 1.522 millones". También ha denunciado que la Junta sigue sin recibir "el ingreso de las actualizaciones de las entregas a cuenta que ya se han cuantificado en 1.540 millones de euros".

"Corresponden a los andaluces y que por la dejadez del Gobierno y de la ministra de Hacienda, (María Jesús) Montero, no llegan a Andalucía", ha señalado. Ha criticado la "rapidez" del Gobierno central en dar respuesta a las "peticiones" o problemas que se le plantean desde comunidades donde hay partidos que "le dan soporte político". "Se acude rápidamente a darle solución y estamos viendo esta semana con el debate de la amnistía y lo veremos con el cupo catalán", ha dicho.

En este contexto, Carolina España ha manifestado que la Junta afronta la Conferencia de Presidentes "con poca fe en los resultados", como al anterior celebrada en Santander. Ha expresado que están "preocupados porque todo indica que esto puede ser una cortina de humo" y "cansados de que la Conferencia de Presidentes, al final, se traduzca en una foto y en un monólogo y no se resuelva ningún problema para los ciudadanos".