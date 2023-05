La Andalucía del descontento pone a raya al bipartidismo

Las expectativas de los partidos de la España vaciada no se cumplieron el pasado domingo, puesto que las candidaturas que se presentaron en 233 municipios sólo consiguieron 44 concejales en todo el país. Sin embargo, en Andalucía dos partidos locales que han venido recogiendo el descontento ciudadano tienen la llave del gobierno en el Ayuntamiento de una capital y en una Diputación Provincial, lo que demuestra el vigor de este fenómeno en la comunidad autónoma. Se trata de Jaén Merece Más y La Línea 100x100, decisivos para decantar la balanza hacia el PP o el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén y en la Diputación Provincial de Cádiz, respectivamente. Dos formaciones que están poniendo a raya al bipartidismo y que plantearán compromisos a los partidos tradicionales a cambio de su apoyo en las investiduras. En definitiva, pondrán un precio muy alto a su respaldo dando así respuesta a las reivindicaciones que vienen planteando desde hace años.

El caso de Jaén Merece Más es paradigmático. La plataforma, que venía denunciando los «agravios» que sufre la provincia, se convirtió en partido político en marzo de este mismo año y concurrió por primera vez a unas elecciones el pasado 19-J. Entonces, cosechó 9.658 votos y se quedó tan sólo a 2.800 de conseguir representación parlamentaria. Fue la tercera fuerza más votada en la ciudad, pisándole los talones al PSOE: se quedó a 189 votos de los socialistas.

El pasado domingo se produjo en la ciudad un empate técnico entre PSOE y PP, aunque los socialistas aventajaron a los populares en sólo 297 votos. Cosecharon once concejales, mientras que Jaén Merece Más logró tres ediles mereced a los 7.064 sufragios conseguidos. La mayoría absoluta está fijada en 14 concejales, por lo que el partido local es la única opción que puede permitir la gobernabilidad.

El partido linense, por su parte, ha ido creciendo exponencialmente. Se presentó por primera vez en 2015, consiguiendo nueve concejales, el mismo número de ediles que el PSOE. Su líder, Juan Franco, se convirtió en alcalde pactando con el PP, que cosechó cinco ediles. En 2019 ya obtuvo su primera mayoría absoluta con 21 concejales, frente a tres del PSOE y uno del PP. El pasado 28-M amplió la mayoría absoluta con 22 concejales, revalidando el cargo con un estilo muy personal basado en la cercanía.

La Línea 100x100 es clave en la Diputación gaditana con dos diputados. El PP consiguió 15 –a uno de la mayoría absoluta–, el PSOE 14 e IU uno. En el último mandato la formación de Franco apoyó al PSOE y ostentó una vicepresidencia. El alcalde de La Línea no ha revelado aún si se decantará por el PSOE o el PP, aunque sí aseguró que apoyará al partido que «ofrezca más cosas para nuestra ciudad». «Tengo muchos proyectos en marcha y para llevarlos a cabo necesito dinero», señaló, no sin antes recordar que su formación no se guía por la ideología. La Línea padece unos problemas estructurales que van más allá del ámbito municipal. Es el municipio con la tasa de paro más abultada de España, alcanzando el 29,3%, y su singularidad radica en que es fronterizo con Gibraltar. El Brexit no ha terminado de cuajar en la colonia y tanto España como el Reino Unido tienen pendiente alumbrar un protocolo que fije la convivencia en la comarca, en el que queden definidos aspectos relevantes como las relaciones laborales, la movilidad o el tránsito de mercancías.

La problemática de Jaén es distinta. El partido local viene denunciando la reiterada falta de inversiones en la provincia por parte de las Administraciones, además del desmantelamiento de las conexiones ferroviarias y otras infraestructuras prometidas que no llegan a materializarse. El fiasco de la Base Logística del Ejército, que se iba a ubicar en Jaén y que finalmente recaló en Córdoba, generó un descontento generalizado. Consciente de este agravio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una inversión de 222 millones de euros para el proyecto Cedetex, vinculado al Ejército, que llevaría aparejada la creación 2.600 puestos de trabajo.

El candidato popular a la Alcaldía, Agustín González, aseguró que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se implicará personalmente en la negociación para conseguir el apoyo de Jaén Merece Más. Esta formación, no obstante, aclaró que marcará los tiempos «que interesan a Jaén» y pidió «responsabilidad» al PSOE y al PP porque «han creado una brecha socioeconómica en la provincia».