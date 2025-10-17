Andalucía ha recibido hasta hoy tres menores migrantes del reparto fijado por el Gobierno

Andalucía ha recibido a día de hoy tres menores migrantes no acompañados del cupo establecido para la comunidad autónoma en el reparto fijado por el Gobierno central, según ha confirmado este viernes la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, sin especificar su procedencia.

Cuestionada por los periodistas en Huelva por este asunto y por si ha tenido conversaciones con el Gobierno central para fijar la posición de la región en este asunto, ha precisado que "el Gobierno de España ha sido, claro, nos ha negado el ser frontera sur de Andalucía".

Algo "insólito", en su opinión, cuando "todos los andaluces vemos cómo cada día llegan a nuestras costas pateras en las que vienen menores".

Por tanto, ha añadido, "somos puerta de entrada de España, somos puerta de entrada de Europa, es decir, tenemos a 14 kilómetros el continente africano, lo vemos todos menos el Gobierno de España porque solo lo ve lo que le interesa y para quién le interesa".

"Yo lo he dicho muchas veces, le insisto, cuando ellos hablan del el interés superior del menor, el interés del menor es el menor de los intereses de Sánchez", ha concluido.