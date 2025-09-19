Galardón
Así fue la entrega del II Premio Divisa de Literatura Taurina
El acto tuvo lugar en el Salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Numerosos representantes institucionales y aficionados taurinos asistieron a la entrega del II Premio Divisa de Literatura Taurina, concedido por el diario LA RAZÓN con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la colaboración de la editorial El Paseíllo.
José Carlos Vara se hizo con el galardón este año, por su relato "La última faena".
