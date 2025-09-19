Así fue la entrega del II Premio Divisa de Literatura Taurina

Numerosos representantes institucionales y aficionados taurinos asistieron a la entrega del II Premio Divisa de Literatura Taurina, concedido por el diario LA RAZÓN con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la colaboración de la editorial El Paseíllo.

José Carlos Vara se hizo con el galardón este año, por su relato "La última faena".