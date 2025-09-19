Detenidos tras robar toneladas de material para vías de tren en Huelva

La Guardia Civil ha detenido a tres varones como presuntos autores del hurto de veinte toneladas de material ferroviario acopiado junto a las vías de la línea Huelva-Zafra que se encontraba en obras y a la investigación de un cuarto por un delito de receptación.

Las investigaciones comenzaron cuando la empresa responsable de las obras de renovación de dicha línea ferroviaria puso en conocimiento de la Guardia Civil que, desde inicio del pasado mes de julio, estaban sufriendo numerosas sustracciones de diverso material de subsanación de las instalaciones ferroviarias.

Dicho material, ha informado la Guardia Civil en un comunicado, se encontraba repartido en los diferentes puntos de acopio y consistía en tornillería y chapado de sujeción de las vías.

Por ello se inició la denominada "Operación Milano", practicándose inspecciones en puntos de recogida y reciclaje de metales, así como dispositivos de vigilancia de las zonas afectadas, siendo sorprendidos "in fraganti" tres varones, mientras intentaban sustraer numeroso material metálico acopiado en Calañas, procediéndose a su detención, como presuntos autores de un delito grave de hurto de 2.000 kilos de tornillería y chapado.

Estas personas, en horario laboral, se hacían pasar por operarios de alguna empresa vinculada a las obras. Iban uniformados con ropas de trabajo y chalecos reflectantes, utilizando para el traslado del material una furgoneta de alquiler.

Además, se localizó el establecimiento donde se llevaban a cabo las entregas y venta del material, sin aportar ningún tipo de autorización o permiso de la empresa responsable, siendo hallados e intervenidos 3.750 kilos de tornillería, que fue reconocido y entregado posteriormente a la empresa responsable.

También tras el estudio de los registros del establecimiento, se relacionaron numerosas entregas repartidas en los meses de julio y agosto, sumando hasta diez entregas de material similar, llegando a la suma de 17.500 kilos de material ferroviario, procediéndose a la investigación del responsable del establecimiento como presunto autor de un delito de receptación de material sustraído.

Las diligencias policiales instruidas por este caso, han sido remitidas al Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Valverde del Camino (Huelva).

Esta operación ha sido llevada por el Equipo ROCA 2, perteneciente a la Compañía de la Guardia Civil de Valverde del Camino, con la colaboración del Puesto de Calañas.