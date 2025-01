Aún hay 139 centros escolares con aulas prefabricadas en Andalucía

Andalucía cerró 2024 con aulas prefabricadas en 139 centros educativos. El plan del Gobierno andaluz para la reducción de estas eventuales infraestructuras ha permitido reducir la cifra en 71 colegios repartidos por todo el territorio de la comunidad desde el curso 2018-2019. Las necesidades de los territorios fluctúan en el tiempo. Multitud de factores impiden acabar de forma definitiva con las denominadas «caracolas» como deseaba el Partido Popular cuando estaba en la oposición.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, «trabaja en la eliminación de los edificios modulares prefabricados con actuaciones programadas de ampliación y construcción de centros nuevos, a fin de dar respuesta a las necesidades de escolarización de las distintas provincias», según explica la consejera María del Carmen Castillo, en una respuesta parlamentaria consultada por LA RAZÓN.

Según refleja el informe, el número de centros escolares con edificios modulares prefabricados asciende a 31 en la provincia de Almería; 14 en la de Cádiz; 11 en la de Granada; 5 en la de Huelva; 1 en la de Jaén; 39 en la de Málaga; y 38 en la Sevilla. Es decir, sólo en la provincia de Córdoba se han logrado eliminar los también denominados «barracones».

La consejería destaca que los 139 centros representa solo un 4,7% del conjunto de instalaciones educativas existentes en la comunidad, que roza los 3.000.

«Entre los cursos 2018-2019 y 2023-2024 se retiraron la totalidad de los módulos prefabricados en 71 centros», explica la respuesta parlamentaria. La media es algo superior a 14 colegios al año. Luego, al ritmo actual la caracolas en los colegios no desaparecerían hasta dentro de una década.

Los edificios modulares cuentan, con carácter general, con dos aulas, si bien puede haber otras configuraciones. Son los centros educativos, en su autonomía organizativa, los que determinan el uso al que se destina estos espacios. Por tanto, aún hay 278 aulas prefabricadas.

Al finalizar 2019, existían en Andalucía un total de 240 edificios prefabricados que albergaban más de 450 aulas en las que reciben sus clases a diario más de 11.000 alumnos. Estas construcciones se encuentraban en casi todas las provincias, excepto en Jaén y Córdoba. Sevilla era entonces la que más sufría este problema con 30 centros escolares con este tipo de aulas prefabricadas, seguida de Almería (29), Málaga (25), Cádiz (14), Granada (10) y Huelva (7). Las necesidades actuales han modificado este reparto.

El Pleno del Parlamento de Andalucía rechazó en el mes de noviembre con los votos del PP-A pedir al Gobierno andaluz un plan para eliminar aulas prefabricadas esta legislatura, es decir, en dos cursos escolares.

La proposición no de ley (PNL) fue presentada por el Grupo Socialista y obtuvo el respaldo del resto de grupos parlamentarios de la oposición –Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía–. Desde el PSOE-A planteaban que el «presupuesto global» de este plan «para todas sus anualidades» fuese «fijado por el Gobierno en el momento de aprobar» el mismo.

Además, la iniciativa socialista planteaba instar desde el Parlamento a la Junta a «que cada nueva aula prefabricada que se instale a partir de la aprobación del plan, o aula fuera de un aula que se establezca en un centro educativo público de Andalucía, deberá de ir acompañada en el acuerdo de instalación de una propuesta financiada para su eliminación en el periodo máximo de dos cursos escolares a contar desde su instalación, donde se indique cómo se va a hacer».

El parlamentario del PP-A Miguel Ángel Ruiz aseguró que cuando se enteró de que el PSOE había registrado esta iniciativa creyó que «era una broma». El popular recordó que fueron gobiernos socialistas los inventores de las caracolas y que «las mantuvieron durante décadas».

Parece claro, en cualquier caso, que el sistema educativo andaluz precisa de inversiones que por ahora llegan a cuentagotas.

El alumnado extranjero tiene los mismos derechos que el español

► El Gobierno andaluz ha respondido a Vox, muy interesado por cuantificar el gasto educativo de los migrantes y de los menores no acompañados a los que la Administración atiende. Según el registro que se realiza en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del alumnado matriculado en los centros docentes andaluces, en las diferentes ofertas de la educación obligatoria o no obligatoria, «a través del sistema de información Séneca, no aparece grabado como tal el alumnado migrante y residente en núcleos chabolistas» ni tampoco de los migrantes no acompañados llegados de forma ilegal. La Junta es contundente: «En cualquier caso, el alumnado extranjero tiene los mismos derechos que el español». Por tanto, «es escolarizado en el sistema educativo andaluz, teniendo acceso a los servicios complementarios de comedor, transporte escolar y residencias escolares, si así lo necesita». Además, el alumnado migrado se incorpora al sistema de becas para «facilitar la continuidad de las personas jóvenes que necesiten compensar la ausencia de ingresos en sus familias en las mismas condiciones que el resto».