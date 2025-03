"Desde Begoña Gómez al novio de Ayuso, todas las personas que son objeto de un juicio paralelo están condenadas anticipadamente

El abogado José María Quiles habla sin rodeos sobre la judicialización de la política y el mal social de los juicios paralelos. Acaba de recibir el mayor reconocimiento de su carrera con la inclusión en el prestigioso ranking internacional de Chambers and Partners, considerado el «Oscar» de la abogacía. Con experiencia en casos de gran repercusión, como la defensa de Manuel Ruiz de Lopera y José María del Nido Benavente, analiza la falta de medios en la justicia, la influencia del poder económico en los clubes de fútbol y la dificultad de ejercer la abogacía en un entorno donde, como él mismo dice, «un abogado construye una demanda y otro viene a destruirla».

Para un picapleitos como yo, ¿Qué me aconseja si tengo que litigar?

Lo primero, evitarlo. Pleitos tengas y los ganes. El derecho existe porque el ser humano es egoísta, si no viviríamos en un clima de convivencia pacífico siempre. Pero queremos que lo nuestro prevalezca ante de lo de mi vecino o lo de mi socio o mi expareja.

Además, de «egoísta» nos consideramos especialistas en la «defensa propia». Abogados, periodistas, entrenadores … somos todos.

Y es probablemente una de las profesiones más difíciles. Yo soy abogado y, a diferencia de un médico que sana a un paciente, no viene otro médico a matarlo. Yo construyo una demanda y viene otro abogado a destruirla.

Y la falta de medios. Un 88% de la abogacía sevillana se muestra insatisfecho con el funcionamiento de la justicia. No me irá a decir que discrepa con el 12%.

Me parece muy generoso el porcentaje, muy benévolo para la realidad. Faltan medios, ningún político parece querer una justicia ágil y eficaz. Los jueces, con los mimbres de los que disponen, lo tienen realmente difícil.

¿Para usted qué es lo peor?

La demora. Esperar tres años a que la Audiencia Provincial te resuelva un recurso, o que hoy te señalen un juicio, a primeros de 2025, para 2029. Esperar años por una sentencia es ya en sí una condena.

Suena a eso de que la «justicia es un cachondeo».

Cómo se administra la justicia es lo que a veces da que pensar que es un cachondeo.

Claro que mientras se instruye el caso, los recursos … igual todo estás visto para sentencia con los «juicios paralelos».

Es un mal social. Es indiscutible que el derecho fundamental a la información está reconocido en la Constitución española, pero no hay medios legales suficientes implementados para dar a conocer determinada información sin causar daño. Desde Begoña Gómez al novio de Ayuso, todas las personas que son objeto de un juicio paralelo están condenadas anticipadamente.

Judicialización de la política, y viceversa.

Y también hay medios de comunicación que se prestan. A veces las urnas ya no son suficiente, los políticos buscan votos en los tribunales.

A veces la Presidencia de los equipos de fútbol también. Usted ha defendido a Lopera y ahora a Del Nido Benavente.

Con un doble handicap, que no escondo mis colores y que mi suegro era presidente del Sevilla FC con sonoras discrepancias que todavía colean en redes sociales. Aunque aclaro este punto, se llevaban muy bien y en su despacho Don Manuel tenía multitud de fotos con Cuervas. Ahora tengo la suerte de defender a José María del Nido Benavente.

En esos casos, cómo separar la defensa de la persona y el personaje.

Defiendo sus intereses, ya está. A Lopera en su día se le atacó por lo civil, lo mercantil, lo penal, por lo militar y eclesiástico. Fue tremendo. Mostró entereza y tuvo capacidad económica para que no le hicieran daño los múltiples embargos de los que fue objeto. Consiguió un acuerdo bastante razonable para todas las partes.

Y José María del Nido Benavente, siendo abogado también y ese carácter ...

Es muy impetuoso y eso no se lo va a cambiar nadie. Pero, a pesar de eso, es una persona tremendamente respetuosa con la opinión profesional. No discute nada. Si sugiere una cosa y no estamos de acuerdo, su respuesta es siempre la misma: los directores del procedimiento sois vosotros.

A Lopera le fue razonablemente bien, ¿A quién ves de presidente en la orilla de Nervión?

No hemos perdido ni un solo pleito, ninguna demanda ha sido desestimada. Sus derechos se le están reconociendo. ¿Qué es lo que más pesa en las sociedades mercantiles? El capital. ¿Quién decide? El capital. Si José María del Nido consigue mantener la mayoría del capital social a su favor, tarde o temprano terminará siendo presidente del Sevilla FC indiscutiblemente. A tu pregunta, si yo fuera José María del Nido, te diría que «sí o sí».