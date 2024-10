"Brutal colapso circulatorio" por los nuevos controles en la verja de Gibraltar

El alcalde del municipio gaditano de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha comentado este jueves que ve "altamente improbable" alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar antes del 10 de noviembre debido a las "posiciones" de los gobiernos de España y Reino Unido, vaticinando con ello "un colapso circulatorio brutal" en la Verja debido a la implantación de los controles biométricos de obligado cumplimiento por la Unión Europea en territorios del espacio Schengen. En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Juan Franco ha advertido de colas y retenciones "importantes" al salir de Gibraltar hacia el territorio español debido a los nuevos controles que se aplicarán a partir de esa fecha para la que falta "un mes".

En ese sentido, ha lamentado el haber recibido "la callada por respuesta" cuando ha solicitado información al respecto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, insistiendo de nuevo en mantener una reunión con algún responsable del Gobierno de España para que se le explique "cómo va a quedar el paso por la frontera". Sobre este asunto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó en la reunión mantenida este miércoles que si había acuerdo antes del 10 de noviembre "Gibraltar de facto tendría que formar parte del espacio Schengen y por lo tanto no harían falta esos controles" y "no tendríamos el problema del que estamos hablando ahora". Si embargo, Franco se ha mostrado pesimista sobre ello, considerando "altamente improbable" el llegar a un acuerdo antes de la fecha fijada.

El alcalde ha contado su propia experiencia al cruzar la Verja de entrada y salida, señalando que "la novedad" que ha podido experimentar está al cruzar hacia territorio español, con la incorporación de máquinas "para el control de los residentes no comunitarios". "Me temo que para poder identificar a estas personas antes haya que hacer una identificación porque habrá que saber si el que sale es español, búrgaro, lituano o gibraltareño, porque dependiendo de donde sea puede pasar o no con total libertad", ha argumentado, mostrando su temor al hecho de que "los primeros días van a ser de un colapso circulatorio bestial".

Sobre las negociaciones de "alta política" que se están desarrollando en torno a la situación de Gibraltar tras el Brexit, el alcalde linense ha recordado que este acuerdo tendrá "una repercusión directísima" sobre su municipio, su economía local y sobre los residentes de La Línea y las "más de 11.000 personas" que trabajan en el Peñón. "Yo no sé hasta qué punto se está teniendo en cuenta", ha dicho. A este respecto, las reuniones "está habiendo y van a seguir habiendo hasta que el mundo exista", pero que el día 10 de noviembre "vamos a tener aquí un problema enorme" con la entrada en vigor de los controles biométricos en la frontera con Gibraltar.

"En los últimos ocho años, porque parece que es que el Brexit fue ayer, no se han tomado medidas excepcionales para esta parte del territorio nacional por parte de nadie", ha lamentado el alcalde de La Línea, que ha trasladado su hartazgo por llevar todos estos años pidiendo inversiones en infraestructura, educación, en planes de empleo y en una fiscalidad especial. Así, ha criticado que "el famoso" Plan Especial para el Campo de Gibraltar que se anunció en 2018 "lo único que ha traído" a su ciudad ha sido una quinta sede judicial, una más de la que tenía antes de eso. "No se han llevado a cabo ni planes de formación especiales, ni planes de empleo especiales, ni desdoble de una de las carreteras, que tengo que depender del Estado y que estrangula lo que es el tejido productivo de esta ciudad. Nada. Cero", ha cuestionado.

En ese sentido ha coincidido con la petición realizada ayer por la Junta de Andalucía de tener "un plan B" por si no se alcanza un acuerdo en la fecha prevista, y que Franco ha desgranado con medidas específicas en cuanto a fiscalidad para las empresas y para "retener" a personal funcionario en la ciudad. "Si hubiera algún tipo de incentivo fiscal estoy seguro de que más de uno vendría aquí gustosamente como pasaba con la Guardia Civil en el País Vasco", ha apuntillado. Cabe recordar que este miércoles se producía una nueva reunión del ministro Albares con alcaldes del Campo de Gibraltar, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y Mancomunidad de Municipios para informar sobre la situación en la que se encuentran las negociaciones sobre el Peñón.