«Una buena novela debe tener un gran dilema moral»

Tras ganar el pasado mes de mayo el Premio Fernando Lara de Novela, Roberto Santiago volvió a Sevilla para presentar «La rebelión de los buenos», la obra con la que consiguió este prestigioso galardón literario. Santiago, en un acto celebrado en la Cámara de Comercio hispalense, conversó con el periodista Jesús Vigorra sobre una trama que en todo momento desafía el poder de los amos del mundo.

Fátima Montero, propietaria de uno de los emporios farmacéuticos más poderosos, contrata al irreverente abogado Jeremías Abi para que se encargue de su multimillonario divorcio. Herida en su orgullo después de saber que su marido y socio tiene una relación amorosa con una menor, solo desea destruirle, pero algo muy turbio se esconde bajo ese encargo. Abi, que también ha sido engañado por su exmujer y vive entre amenazas, descubre terribles ilegalidades en los métodos de la farmacéutica: ensayos con cobayas humanas, extorsiones, chantajes y estafas. Él y su bufete rozan la quiebra, pero su afán de justicia sobrepasa cualquier límite: se disponen a enfrentarse a una multinacional con largos tentáculos, aunque eso exija mirar directamente a los ojos del mal.

Santiago fue presentado por Leo Felipe Campos, editor de Ficción del Grupo Planeta, y por Javier Tena, director Territorial Sur de AXA, entidad que cada año patrocina el Premio Fernando Lara de Novela. Tena reconoció haberse enganchado a una trama «inquietante y sorprendente», puesto que en el texto «hay amor, traición y venganza».

Presentación de "La rebelión de los buenos", de Roberto Santiago La Razón La Razón

El negocio de la industria farmacéutica es el núcleo central de una historia en la que se desencadenan sentimientos e instintos. No obstante, el autor quiso precisar que él no es un antisistema. «Me gusta el sistema, pero es imperfecto». Hace seis años un amigo periodista le dejó leer un informe que reflejaba la cantidad de demandas que se habían planteado contra las farmacéuticas en España. «Casi el 90% no llegan a sentencia porque se alcanzan acuerdos extrajudiciales o los abogados entierran los casos en recursos y más recursos». Santiago empezó a indagar en este complejo entramado. «Para mí, escribir es un ejercicio de aprendizaje», señaló, no sin antes precisar que abordó un «largo» proceso de investigación y documentación.

La novela la escribió mucho antes de la irrupción de la pandemia. De hecho, el texto quedó guardado durante un año, en el momento más álgido de la crisis del coronavirus. «No quiero hablar del covid, sino del negocio de las farmacéuticas a lo largo de la historia».

«Una buena novela debe tener un gran dilema moral», dijo en alusión al título, puesto que los personajes protagonizan traiciones y se enfrentan a situaciones límite. «Todos seríamos capaces de traicionar a las personas que amamos», subrayó.

Roberto Santiago ha sido guionista de televisión, redactor para agencias publicitarias de Madrid, realizador de vídeo clips y ha publicado varias novelas. Entre otras, la colección «Los Futbolísimos», un fenómeno editorial que se ha convertido en una de las colecciones de literatura infantil más vendidas en España en los últimos años, y que ha sido traducida a varios idiomas. Su primera novela publicada, «El ladrón de mentiras», fue finalista del Premio El Barco de Vapor.