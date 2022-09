Una emocionada Malú, nombrada embajadora de Algeciras

La cantante Malú ha sido nombrada este lunes Embajadora de Algeciras, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de esta localidad gaditana, donde ha recibido el reconocimiento de manos de su alcalde, José Ignacio Landaluce. Durante su intervención en el acto, la artista, hija de Pepe de Lucía y sobrina de Paco de Lucía, se ha mostrado visiblemente emocionada y no ha podido contener las lágrimas durante su discurso.

“Me hace muchísima ilusión este reconocimiento”, ha manifestado Malú, que ha añadido que “no se puede resumir una infancia, la intensidad y la pureza” con la que vivió sus estancias en Algeciras, donde “fui una niña que aquí dijo sus primeras palabras, tuvo sus primeros amigos, dio su primer beso…”.

La artista ha destacado la playa del Rinconcillo y el mercado Ingeniero Torroja como los dos lugares donde más tiempo pasaba en sus visitas a la ciudad: “Aquí éramos libres, no había miedo a nada”, añade. “No se puede resumir el arte que se respiraba en el patio de mi tío Ramón”, ha recordado, en referencia a Ramón de Algeciras, otro de los hermanos de su padre, Pepe de Lucía. “Yo creo que todo el mundo conoce Algeciras y no hay artista que no conozca el arte que hay en esta tierra y lo que aquí se fragua”.

La cantante Malú, hija de Pepe de Lucía y sobrina de Paco de Lucía, a su llegada al Ayuntamiento de Algeciras FOTO: A.Carrasco Ragel EFE

“Este es mi lugar”, subraya. “Yo tuve a mi hija y lo primero que quería hacer era traerla para acá. Cuando me dice vamos a la playa, yo le digo: no, vamos a mi playa”, añade. “He tratado de resumir un poco la trascendencia que tiene esto para mi, porque Algeciras es mi infancia, los momentos más felices de mi vida, esos momentos de libertad, estando con tu familia en esos sitios tan bonitos donde empezabas a vivir, en esos momentos de inocencia”, explica la cantante.

“No creo que yo pueda cambiar nada, pero sí que puedo seguir explicando, viviendo y contando cómo vivo yo esta ciudad”, sostiene. Por su parte, Landaluce, que ha agradecido “de corazón, a María Lucía Sánchez Benítez” su labor por Algeciras, ha valorado que “representa a la perfección lo que se necesita para ser su embajadora: Llevas a esta tierra en el corazón”, ha indicado.

a cantante Malú, recibida por varios grupos de jóvenes a su llegada al Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), donde ha recogido su reconocimiento como Embajadora de la ciudad FOTO: A.Carrasco Ragel EFE

“Queremos que seas nuestra voz, nuestra imagen y formes parte de nuestra identidad”, le ha instado, ya que siempre se muestra “orgullosa de sus raíces”. El Ayuntamiento de Algeciras ya otorgó este reconocimiento a otro artista con raíces algecireñas, Alejandro Sanz, quien precisamente compartió infancia con Malú, en el año 2015.