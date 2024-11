Esta ciudad acogerá la primera subasta en 2025 del sector eólico marino español

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), junto con la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz han presentado una nueva edición del Congreso Eólico Marino, que se trata de un año de transición donde se ha aprobado el Real Decreto 962 que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la eólica marina en España, por lo que se prevé que en 2025 haya las primeras subastas.

"Uno de los principales retos del sector eólico es el futuro desarrollo de la eólica marina flotante en nuestras costas. Estamos creando un nuevo sector tecnológico que será disruptivo a nivel global. El Real Decreto de eólica marina aprobado recientemente es un gran hito, pero tenemos que seguir avanzando en los siguientes pasos regulatorios para poder disponer de la primera subasta a finales de 2025, así como un calendario orientativo para los siguientes años", ha destacado Juan Virgilio Márquez, CEO de AEE, en la rueda de prensa de presentación celebrada en el Palacio de Congresos de Cádiz.

Además, ha indicado que "es un año donde hay que continuar desarrollando el resto de la normativa, además de seguir trabajando en los aspectos técnicos". "Si no tenemos subastas en 2025, los objetivos no se cumplirán", ha destacado Márquez, añadiendo que "la eólica marina sin subasta no va a ser una realidad, por que no se puede instalar un parque eólico marino si no tiene una cobertura con un marco retributivo específico y, por eso, es tan importante la subasta, no solo para el sector sino para el Gobierno, porque es una excelente herramienta orientada a donde y cuando va a ser el despliegue, así como el ritmo del desarrollo eólico marino en España".

En una nota, la organización ha señalado que la tecnología flotante es una solución disruptiva que permite la apertura de múltiples mercados actualmente inviables por la profundidad de sus costas. La apuesta es estratégica y de largo plazo para el país, ofreciendo la oportunidad de generación de empleo.

En este sentido, ha añadido que España dispone de un tejido industrial y de unas infraestructuras logísticas capaces de absorber la práctica totalidad de la cadena de valor de la tecnología eólica marina. Esto permitirá alcanzar los objetivos energéticos y climáticos establecidos por el país, además de favorecer positivamente al desarrollo industrial y de la economía española gracias a la creación de empleo cualificado, al aumento de las exportaciones y el crecimiento del PIB nacional.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado la importancia que puede tener el sector de las energías renovables para toda la zona, "ya que puede generar desarrollo y, por supuesto, creación de empleo". En este sentido, ha afirmado que también empresas señeras de la zona, como Navantia, pueden encontrar en este sector "una actividad complementaria y nuevos mercados que sirvan para reforzar su razón de ser como industria naval", al igual que el resto de empresas auxiliares del sector.

"La eólica marina, y más precisamente el desarrollo a nivel mundial de la eólica flotante, es una oportunidad de país, en nuestra región, y especialmente la Bahía de Cádiz, donde nos encontramos, aunque no sólo ella se puede beneficiar de una posición de ventaja inicial basada en tres pilares", ha destacaddo el presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía, Alfonso Vargas.

La posición estratégica de Andalucía en la encrucijada que supone el Estrecho de Gibraltar y su fácil conexión con el Norte de Europa, el Mediterráneo y las rutas que provienen de Asia a través del Canal de Suez, América e incluso el Oeste de África, lugares que pueden ser mercados de desarrollo de la eólica flotante, aunque a distintos ritmos, han apuntado.

Por su parte, José Luis Trillo, como representante del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, ha señalado que, a través del Congreso Eólico Marino, el sector mostrará el gran potencial de capacidad industrial de fabricación en Andalucía, y Cádiz como uno de los epicentros tecnológicos. "Se trata de creernos de lo que somos capaces de hacer aquí, tanto empresas tractoras como la totalidad del tejido de empresas", ha destacado Trillo.

Asimismo, ha recordado que la Bahía de Cádiz ha estado vinculada históricamente al sector naval y en la actualidad estas empresas realizan proyectos internacionales offshore. "Ayudamos en la fabricación de parques eólicos para el Mar del Norte y esperamos a que empiecen los parques eólicos flotantes en las costas españolas, de los que podemos ser impulsores en la cadena de valor", ha manifestado.