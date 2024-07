“Chaves miente porque sabe que sigue condenado, no se elimina ni su delito ni su responsabilidad”

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, asegura que “en Andalucía estamos viendo a un PSOE sin personalidad, hueco. Absolutamente rendido a los dictados de Madrid, aplaudiendo a condenados por el mayor caso de corrupción de España”. Desde su punto de vista, “es la imagen de la decadencia de unas siglas que ya son irreconocibles en esta tierra”.

“Sólo tenemos ruido, críticas despiadadas que rozan el mal gusto por parte de sus portavoces, y una oposición que en Andalucía es destructiva, manipuladora y que está más pendiente de su propia continuidad en el escaño que del interés común”, lamenta Repullo mientras asegura que “el PSOE ha dejado de defender a Andalucía y Andalucía ha dejado de creer en el PSOE”.

Repullo está convencido de que “el PSOE no quiere la verdad, quiere su verdad. Como están haciendo en Andalucía con los ERE”. Sin embargo, reitera que “la historia no puede reescribirse” y “lo que sucedió en Andalucía no puede olvidarse”. Así, incide en que “gobernar no es mangonear. Y el PSOE no sabe hacerlo de otra forma que no sea así: a media luz, con prepotencia y sin mostrar ni un mínimo interés en lo que los andaluces necesitamos”.

“Sólo piensan en ellos y gestionan para ellos”, critica mientras defiende que “la democracia es otra cosa. La democracia es honestidad, pluralidad y respeto a las personas”. Por eso, Antonio Repullo ha advertido de que “si Manuel Chaves, que fue durante años presidente de todos los andaluces, al que se le exige decoro institucional tras lo sucedido bajo su mandato, quiere dejar un recuerdo como el de hoy, con medias verdades, con ataques y con revanchismo pueril”.

“El señor Chaves miente porque sabe que sigue condenado, sabe que no se elimina ni su delito, ni su responsabilidad. Sabe que el alivio de su condena no supone su absolución”. “Pero este es el camino que ha elegido el PSOE -apunta-, en lugar de asumir responsabilidades, atacan a quienes luchamos desde las instituciones contra la corrupción”, ha lamentado. “Como ya anunciamos, el PSOE mientras estaba aplaudiendo la corrupción, preparaba un ongi etorri andaluz”.

Dique de contención

En esa misma línea, Antonio Repullo lamenta que “Pedro Sánchez está tensando tanto nuestras instituciones y nuestro ordenamiento jurídico, que está llevando al límite a nuestra democracia”. “Todo está mal, menos el PSOE”, señala. Y añade: “Todo es una amenaza a la convivencia, menos lo que está haciendo el PSOE. Todos estamos equivocados, menos ellos. Tratan de llevarnos hacia un pensamiento único, algo impropio de un país europeo como es el nuestro”.

Repullo cuestiona que “el Gobierno central indulta, cambia el Código Penal a su capricho, amnistía a independentistas y prófugos, cuestiona a los jueces, ataca a los medios que no le ríen las gracias y desprecia a los que no le apoya y, luego, los que polarizan son los demás”.

En medio de este paisaje, el secretario general del PP de Andalucía advierte de que “con un PSOE nacional desnortado y con un PSOE andaluz en el desguace, Pedro Sánchez nos presenta su enésima ocurrencia: un plan de degeneración democrática”. Tras la imputación de su esposa, en su opinión Sánchez ha empezado una cruzada contra los medios que están contando los hechos tal como están ocurriendo. “El presidente está enemistado con la verdad y hace todo lo posible por contrarrestarla”, afirma Repullo mientras recuerda que “no es una medida que estuviera en su programa electoral, no es una medida que fuera una reclamación de la ciudadanía, es sólo una iniciativa personal con un único fin: atacar la libertad de prensa para defenderse a sí mismo”.

Según ha dicho, “Pedro Sánchez ha llamado Plan de Acción Democrática a lo que sólo es el plan de un hombre acorralado. Sánchez quiere convertir en un asunto de todos lo que sólo es un asunto suyo”. Por ello, considera que “no es la democracia lo que está en juego, sino su futuro como presidente. No es un plan que beneficie a España, es un plan que sólo beneficia a su ámbito personal”.

“Pero Andalucía se rebela ante este nuevo intento de debilitar nuestro Estado de Derecho”, ha subrayado el secretario general de los populares andaluces. “Se rebela ante la mentira, ante el señalamiento, y ante el desprecio a nuestros derechos y nuestras instituciones”.

“Frente a Pedro Sánchez, frente a un PSOE de Andalucía perdido, frente a la desinformación, la mentira, el enfrentamiento y la apatía, el PP de Andalucía trabaja, con transparencia y rigor, por el futuro de nuestra comunidad”, ha explicado Repullo. En ese sentido ha afirmado que “el PP de Andalucía es un dique de contención frente a los delirios de un PSOE que atraviesa sus peores años como partido. Y eso, como a estas alturas saben, ya no hay carta a la ciudadanía, ni sentencia que lo arregle”.

El tren litoral, ejemplo de la Vía Andaluza

En ese sentido, el secretario general del PP de Andalucía ha valorado la reunión celebrada ayer en Málaga por el tren litoral: “Ayer la Junta de Andalucía reactivó un proyecto abandonado por el PSOE durante muchos años, como es el tren litoral. El Gobierno de Juanma Moreno tiene un rol propositivo, con escucha a los ciudadanos, con alternativas, con una mano tendida al Ministerio de Transportes. La política del diálogo, del consenso, de las soluciones”. Este rol Repullo lo resume en una forma única de hacer política “la Vía Andaluza, la forma de gobernar, de entender la política como servicio público del Partido Popular de Andalucía”.

“Una política adulta que está llevando a Andalucía a un nuevo espacio de competitividad. Una gestión responsable, ambiciosa y que mira de frente a la ciudadanía. Con orgullo y con ganas de seguir transformando esta tierra”, ha sentenciado Repullo.