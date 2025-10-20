El CIS andaluz da a Juanma Moreno una mayoría absoluta muy justa gracias a que María Jesús Montero no despega

La crisis de los cribados de cáncer de mama erosiona las expectativas electorales del PP en Andalucía pero la respuesta del Gobierno andaluz y la escasa confiianza que genera las alternativa de María Jesús Montero hace que Juanma Moreno tenga en su mano la posibilidad de repetir mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas.

Según el Barómetro Andaluz que publica la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), vinculada a la nueva Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y realizada entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2025, el PP obtendría entre 54 y 56 diputados, lo que le sitúa con la mayoría absoluta a su alcance, que está fijada en 55. El PSOE se quedaría entre 26 y 29 diputados. Vox sigue su ascenso y estaría ya entre 16 y 18 escaños; Sumar también subiría y se quedaría con entre 6 y 8 representantes; y, por último, Adelante Andalucía repetiría sus dos diputados actuales con la posibilidad de alcanzar un tercero.

La buena noticia para el PP es que mantiene su posición hegemónica, pero la mala es que el trabajo de campo se hizo cuando aún la crisis de los cribados de cáncer de mama no estaba en su pleno apogeo. De hecho, en el contexto sociopolítico que acompaña a la encuesta no se cita este asunto porque todavía no había llegado a la opinión pública. Sí estaban presentes otros como la quita de deuda, la reforma de la PAC, las pulseras antimaltrato o la rebaja fiscal anunciada por el Ejecutivo autonómico para 2026.

Sobre la sanidad, sigue siendo una preocupación creciente entre los ciudadanos andaluces, que ya la consideran el segundo problema principal de la comunidad. El primero, el paro (23,3%), seguido de la sanidad con el 17,4%.

La última edición del Barómetro Andaluz publicada hasta la fecha se difundió el pasado 17 de julio de este año 2025, y en lo relativo a los datos de estimación de voto auguraba que el PP-A ganaría las próximas elecciones andaluzas con el 41,7% de los votos y una ventaja de 21,9 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 19,8% de los sufragios y caería hasta los 24-26 escaños, de forma que los 'populares' consolidarían así la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que ya lograron en los comicios celebrados en junio de 2022.

Dicho sondeo, realizado entre los días 13 de junio y 1 de julio de 2025 a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, preveía también que Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad con el 14,7% de los sufragios --1,2 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Sumar --marca a la que se equiparaba con Por Andalucía, la coalición de Podemos, IU y Más País, entre otras fuerzas de izquierdas, que concurrió a las andaluzas de junio de 2022--, que sería cuarta fuerza con el 10% de apoyo, lo que equivale a 2,3 puntos más que en junio de 2022.

El mismo barómetro auguraba también que Adelante Andalucía obtendría un 6,2% de los sufragios --1,6 puntos más que en la cita de 2022-- y entre dos y tres escaños.