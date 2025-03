La consejera de Salud de Andalucía anima a hablar bien del sistema público porque "la percepción negativa incrementa las agresiones"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha animado a los usuarios del sistema público sanitario andaluz a "hablar en positivo" de éste porque "cuando hablamos en negativo, nos estamos echando tierra encima. Pienso que esa percepción que tiene el usuario también incrementa las agresiones" a los profesionales. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha registrado 362 agresiones físicas a sus profesionales durante 2024.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Hernández ha asegurado que "si tú dices esto funciona mal, cuando el usuario va al centro de salud dice: 'como esto funcionaba mal, pues entonces ya está, ¿no?". "Además --ha continuado la consejera--, hay otra cuestión: cuando una persona está enferma o se siente enferma está muy vulnerable, por lo tanto, lleva una cierta carga de ansiedad que estamos trabajando para reducir".

Para ello, la responsable de la política sanitaria en Andalucía ha aludido a sesiones de formación para los profesionales con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las medidas disuasorias, como los sistemas de alarma y el decreto para la creación del Observatorio contra las agresiones a los sanitarios.

En relación con las listas de espera de intervenciones quirúrgicas fuera de plazo, que se han reducido "a la mitad" en el primer año de aplicación del plan de garantía sanitaria, la consejera de Salud ha reconocido que "esto no es para tirar cohetes, esto es para seguir avanzando y seguir trabajando en una línea que está dando resultados. Las listas de espera no pueden quedarse a cero, es imposible", ha argumentado.

Este plan, que incluye seguimiento de la actividad de los quirófanos para un mejor aprovechamiento, continuidades asistenciales y conciertos, ha permitido que a lo largo de 2024 se hayan realizado 404.485 intervenciones quirúrgicas, un 11,1% más que en 2023 (40.652 personas más). Según las cifras que maneja el SAS, se ha pasado de más de 53.000 pacientes fuera de plazo a menos de 30.000.

En concreto, el total de pacientes andaluces en lista de espera quirúrgica a 7 de marzo de 2025 es de 124.127, de los que 27.784 han superado el tiempo de espera garantizado, frente a los 53.014 que estaban en esta situación en diciembre de 2023, cuando había un total de 142.507 pacientes. En términos porcentuales, esto supone que actualmente "menos del 25% (24,43%) de los pacientes en lista de espera quirúrgica se encontraban fuera de plazo en diciembre de 2024, frente al 37,20% un año antes".

En relación con las consultas externas, en 2024, ha aumentado la actividad con 378.971 pacientes más atendidos en las consultas hospitalarias respecto a 2023, lo que supone un incremento del 2,54%. Sobre el absentismo del 20%, es decir, 20 de cada 100 pacientes con una cita no acude a la misma, la consejera ha señalado que esta ausencia "no es porque no quieran ir sino porque se les olvida o incluso algún usuario puede estar enfermo".

Para reducir este absentismo tanto en consultas externas --con los especialistas-- como en Atención Primaria --del 15% y donde el plan de atención en 72 horas ha sido "un logro" en palabras de Rocío Hernández--, la consejera ha apostado por el uso de las tecnologías, con recordatorios y avisos a través de plataformas digitales para que otros pacientes puedan hacer uso de esos huecos que se quedan libres.

Por último, no se ha mostrado partidaria de rescatar la idea de la 'factura sombra', con la que el Gobierno socialista con María Jesús Montero de consejera de Salud entonces, quiso concienciar a los andaluces del coste de la sanidad pública. "Tampoco hay que estar recordándole al usuario lo que cuesta esto. Creo que tenemos una sociedad adulta que es capaz de entender lo que cuesta y de ponerlo en valor. La sostenibilidad de este sistema es responsabilidad de todos, no sólo de los gestores", ha defendido.