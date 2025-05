Escalera enseña por primera vez en tres décadas de pintura sus dibujos preparatorios

El pintor Francisco Escalera (Córdoba, 1965) muestra en el Museo de Bellas Artes de Córdoba una exposición "muy singular" porque es la primera vez en toda su trayectoria, y lleva 32 años pintando ininterrumpidamente, que muestra los dibujos preparatorios de sus obras.

"También exponemos seis pinturas para que se vea el resultado final del proceso creativo, que empieza con una documentación gráfica, ya sea fotográfica o de otro tipo, de la que el artista plasma en dibujo, y si lo ve conveniente que puede resultar una obra interesante, pues continúa el proceso hasta plasmarlo al óleo", explica a EFE el director del Bellas Artes cordobés, José María Domenech.

A juicio del pintor, "los dibujos -grafito sobre cartulina- son bocetos previos, es un método de trabajo más, ya que utilizo tanto el dibujo, la fotografía, los apuntes a color, pero luego sí que me interesa esa reflexión que tengo en el estudio, eso es lo que me interesa, yo soy un pintor de estudio".

Escalera asegura a EFE que da "muchas vueltas a todos los elementos geométricos que nos rodean, o en el caso de la figura, que tiene unas connotaciones diferentes, para buscar un poco esa, cómo diríamos, parte íntima que tiene el ser humano con el entorno".

Lápiz sobre el lienzo

Durante la visita guiada por el pintor a la exposición 'Figuras y paisajes. Dibujos preparatorios', que permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre, precisa que incorpora el dibujo, aparte de en el boceto, también en el lienzo y que "incluso, en algunas obras se mantienen visible".

Francisco Escalera estuvo "durante muchos años pintando una serie que se llamaba 'Paisajes de Paso', que iba sobre todo de autovías, carreteras, obras de ingeniería, de tal manera que hubo, había un crítico de arte muy conocido, que era Marín Medina, que me llamó el pintor de la ingeniería porque realmente era un tema un poco austero, un poco que no trataba mucha gente, pero a mí me interesaba".

Ello, subraya, "porque están todos esos elementos geométricos que hay en nuestro entorno. Y luego está una cosa importante para mí, que es la modificación que el ser humano hace del paisaje, cómo el paisaje a lo largo de los años va cambiando por la mano del ser humano".

"Está también ese aspecto un poco del viaje del recorrido, de tal manera que ahora, en la última serie que estoy haciendo, que es la serie 'Italia', se vuelve a dar esas mismas connotaciones", detalla.

En opinión de José María Domenech, "los dibujos son como una fase de decisión sobre si esa primera idea o esas primeras ideas pueden cuajar o no en una obra". Lo que se muestra en el Bellas Artes de Córdoba son veintiséis dibujos de cuatro series pictóricas, 'Déjà Vu', 'Territorios de agua-Guadalquivir', 'Italia' y 'Estivalia'.

Relación de lo orgánico y lineal

En seis de los casos, además del dibujo preparatorio, se exhibe el lienzo, con un 10 % de base acrílica y el resto óleo, precisa Escalera, que pone de manifiesto la relación entre sus distintas series. "Cuando estuve en un viaje en Italia, vi que era el mismo lenguaje de lo que yo estaba pintando aquí en España, que es esa relación que existe entre lo orgánico y lo lineal, entre lo geométrico y las manchas abstractas", desgrana.

Escalera se define como "un pintor realista, pero estoy muy influenciado y me gusta mucho la pintura abstracta, la pintura de los grandes maestros abstractos. Dentro de la pintura en general, la entiendo como pintura buena y pintura mala. No entiendo de otra, y no tengo ningún tipo de prejuicio de que dentro de mis influencias pasar desde los grandes maestros como Velázquez, Goya, Tiziano, todos los maestros italianos, que son una fuente inagotable de aprendizaje, pero por otro lado yo voy hasta Mark Tothko hasta Piet Modrn si nos basamos en la abstracción geométrica".

La muestra de los trabajos de Francisco Escalera es algo atípica en la línea del Bellas Artes de Córdoba, donde la presencia del dibujo tiene un peso importante en su colección. "En este caso, el elemento del dibujo ha sido un elemento importante que nos ha hecho decidirnos por esta exposición", concreta su director.

Inquietud trasladada a la pintura

Escalera se declara "una persona muy inquieta y es algo que en el dibujo se ve". De hecho, no da por finalizada una obra mientras que se encuentra en su estudio, donde busca "la interacción del color, los claros y los oscuros".

Pese a que dirige la visita guiada a su muestra, el pintor considera que "la obra te tiene que gustar, no desentrañar nada" y que "tiene que explicarse por sí sola".

En la actualidad, se encuentra trabajando en una nueva serie sobre Asturias. "Me está dando muchas alegrías, es una serie distinta, porque lógicamente el paisaje norteño que he pintado, ya a veces, muchas veces, tiene unas connotaciones diferentes, me refiero a cuestión de gama cromática", enfatiza